Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых тарифов

Ассоциация авиакомпаний пожаловалась в ФАС на необоснованный рост аэропортовых сборов в нерегулируемом сегменте, например за доставку питания или подачу трапа. Компании просят запретить повышать тарифы чаще раза в год

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; входят крупнейшие авиакомпании страны) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на систематический необоснованный рост аэропортовых тарифов в России. РБК ознакомился с копией письма на имя замглавы службы Петра Иванова.

«Установление тарифов по услугам, цены на которые не регулируются государством, производится произвольно, как по их абсолютной величине, так и по частотности их изменений, преимущественно без какой-либо обоснованной связи с реальной себестоимостью каждой из услуг», — отмечает в письме президент АЭВТ Владимир Тасун. В результате тарифы по одним и тем же видам услуг в аэропортах со сравнимым пассажиропотоком и в сравнимых регионах расположения отличаются в разы, указывает он. При этом доля услуг, тарифы на которые не регулируются, в общей стоимости наземного обслуживания доходит до 75%.

В качестве примера ассоциация приводит следующие случаи:

в аэропорту Читы почти все нерегулируемые услуги существенно дороже, чем в Благовещенске: заправка воздушного судна питьевой водой — в три раза дороже, приемка-выпуск судна, обслуживание санузлов, предоставление трапа и доставка пассажиров — в 2–2,5 раза дороже, прочие услуги — на 30–60%;

в Кемерово услуга доставки бортового питания стоит в два раза больше, чем в соседнем аэропорту Новокузнецка;

в Перми услуги существенно дороже, чем в Казани: приемка-выпуск воздушного судна в четыре раза дороже, подача трапа — в три раза, доставка пассажиров — в два раза;

в Мурманске тариф на заправку водой в восемь раз выше, чем в аэропорту Сургута, уровень сбора за прием-выпуск самолета и доставку пассажиров отличается в шесть раз, тариф за буксировку и обслуживание санузлов — выше в пять раз;

в Минводах тарифы существенно выше, чем в аэропорту Сочи.

По подсчетам АЭВТ, повышение нерегулируемых сборов в аэропортах России с 2017 года превышает уровень накопленной за эти годы инфляции в несколько раз (в три раза и более). Отдельно ассоциация обратила внимание на стоимость противообледенительной жидкости (ПОЖ) для обработки самолетов в осенне-зимний период полетов — в некоторых случаях аэропорты получают сверхприбыль от продажи ПОЖ, считают в ассоциации. Так, наценка аэропорта Домодедово от продажи ПОЖ составляет 352–382% к цене закупки (в зависимости от типа жидкости), в Мурманске — 189–207%, в Калининграде — 169–233%, в Перми — 104%.

РБК направил запросы во все указанные аэропорты, а также в сеть «Новапорт», в которую входят все перечисленные авиагавани с более высокими тарифами. В пресс-службе ФАС сообщили, что письмо (направлено 12 февраля) еще не поступило в ведомство. В Минтрансе не прокомментировали тему на момент сдачи материала.

Как ассоциация предлагает решить проблему

Для сдерживания роста не регулируемых государством тарифов аэропортов АЭВТ предложила ФАС провести проверку их экономической обоснованности, следует из письма. Также предлагается выработать меры финансовой господдержки для ряда аэропортов, «убыточность которых будет очевидна в условиях соблюдения порядка формирования величин тарифов». Ассоциация также предлагает ограничить пересмотр сборов не более чем одним разом в год и «не выше 1,5-кратного размера официального уровня инфляции».

Что касается регулируемых тарифов (утверждаются приказами ФАС), АЭВТ предложила в целом не допускать их увеличения в аэропортах, имеющих высокие показатели рентабельности и стабильный рост пассажиропотока, даже в случае отсутствия инвестиций в инфраструктуру. Также предлагается еще на этапе планирования будущих инвестпроектов реконструкции аэропортов «не допускать избыточного объема инвестиций» и привлекать к обсуждению авиакомпании — основных пользователей аэропортовых услуг.

В S7 Airlines подтвердили наличие проблемы и поддержали предложения АЭВТ. «Особенно значимый рост стоимости обслуживания рейса наблюдается во всех новых терминалах, которые были построены за последние несколько лет. Предлагаемые меры помогут сдерживать рост себестоимости перевозок», — отметили в пресс-службе перевозчика.

На рост тарифов провайдеров аэропортовых услуг и цен на услуги топливозаправки (ТЗК) обращала внимание прошлой осенью и авиакомпания «Уральские авиалинии», перевозчик писал письмо в АЭВТ, следует из материалов, с которыми ознакомился РБК (в самой авиакомпании на запрос РБК не ответили). Представитель Smartavia сообщил, что эта авиакомпания тоже столкнулась с ростом стоимости услуг в аэропортах присутствия. В «Аэрофлоте» не ответили на запрос РБК.

Как рост тарифов объясняют аэропорты

Как отмечает источник РБК в одном из аэропортовых холдингов, предложение ассоциации о едином механизме расчета нерегулируемых тарифов неисполнимо: «Тарифы разные как раз потому, что аэропорты находятся в разных регионах, везде разные зарплаты. Если ввести единый алгоритм, то сборы вырастут сильно, и сразу, и у всех».

В пресс-службе аэропорта Кемерово РБК сообщили, что стоимостная основа по всем видам услуг, в том числе по доставке бортового питания, включает как расходы, так и нормативную прибыль, которая должна учитывать в том числе реализацию инвестпрограмм по обновлению и развитию материально-технической базы, строительству объектов производственной инфраструктуры и внедрению новых технологий. Прокомментировать разницу в величинах тарифов с аэропортом Новокузнецка в Кемерово не смогли, так как «аэропорт не информирован о стоимостной базе, определяющей тариф на доставку питания на борт в аэропорту Новокузнецка».

В калининградском Храброво отказались комментировать наценку на ПОЖ, но отметили, что все тарифы всегда обосновываются и ФАС проводит постоянные проверки. В аэропорту Минвод тарифы и сейчас повышаются не чаще одного раза в год, отметила представитель этого авиаузла. «При этом уровень средней стоимости обслуживания рейса повышается не выше уровня инфляции», — уточнили в Минеральных Водах.

Источник РБК в «Новапорте» уверяет, что по всем аэропортам холдинга есть требование, согласно которому средняя стоимость обслуживания растет «не выше роста индекса потребительских цен за год». «Это подтверждается и статистикой. Аналитика же АЭВТ выборочная, она характеризует стоимость каждой отдельной услуги», — отметил собеседник.