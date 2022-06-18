Глава ФАС назвал плюсы от ухода IKEA из России

Глава ФАС увидел плюсы для конкуренции от сокращения бизнеса IKEA в России

Производство и торговля мебелью в России не получили того развития, которое могли бы, из-за того, что шведская IKEA «поджала» под себя российский мебельный рынок, считает Максим Шаскольский. Уход IKEA может усилить конкуренцию

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Сокращение бизнеса шведского ретейлера IKEA в России усилит конкуренцию на отечественном рынке мебели и товаров для дома, потому что даст возможности для развития отечественных мебельных магазинов. Об этом заявил в интервью РБК руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Отвечая на вопрос — видит ли он в уходе иностранных компаний из России риски для развития конкуренции, Шасколький ответил, что в этом «есть и плюсы, и минусы». С одной стороны, зарубежные компании добавляют конкуренции, но они же «зачастую создают и риски монополизации рынков», поясняет глава ФАС.

«Например, IKEA, при всех плюсах, «поджала» рынок под себя, и у нас из-за этого сфера производства и торговли мебелью не получила того развития, которое могла бы», — говорит Шаскольский. В России, по его словам, есть «отдельные хорошие производства», но «компетенции для торговли через специализированные торговые центры, с набором сопутствующих услуг на уровне IKEA», не развиты.

«Сейчас, возможно, на этом рынке появится конкуренция, производители будут развивать свои сбытовые направления и сферу услуг. И в этом смысле, может быть, даже плюс будет для развития конкуренции от того, что IKEA приняла такое решение», — заявил глава ФАС.

На этой неделе, в среду, 15 июня, IKEA объявила, что сократит масштабы бизнеса в России. Компания уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, рассказали в пресс-службе компании.

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Розничные магазины IKEA, которые временно закрылись в России и Белоруссии в начале марта, также «остаются на паузе». В пресс-службе уточнили, что за последние месяцы ситуация с цепочками поставок и бизнес-процессами в мире значительно ухудшилась, поэтому IKEA не видит возможности возобновить продажи в России в обозримом будущем. Компания предупредила, что в рамках обеспечения бизнес-процессов организует продажу товаров для дома, находящихся на складах. Сроки позднее объявят на сайте IKEA.

В России производство и продажу товаров IKEA владелец компании — группа компаний Ingka — остановил в начале марта из-за последствий специальной военной операции России на Украине, в том числе сбоя в цепочке поставок. В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что IKEA ищет возможности возобновить работу в России. IKEA строила на территории России магазины, и оставлять их кому-то — «неэффективный ход», отмечал Евтухов.

В приобретении активов IKEA после того, как компания объявила об их продаже, заинтересовано несколько покупателей, рассказал ТАСС губернатор Подмосковья Максим Воробьев. Речь, по его словам, идет о «трех-четырех» потенциальных покупателях. Об интересе к покупке мебельных фабрик IKEA заявлял основной владелец инвестиционной компании АФК «Система» Владимир Евтушенко, а также мебельный ретейлер Hoff.