В продаже на Wildberries появились товары из IKEA
На маркетплейсе Wildberries появились товары из IKEA, следует из каталога сайта.
В разделе IKEA предлагается 65 товаров, в том числе постельное белье, игрушки, коробки для хранения, гирлянды. Часть товаров помечена значком «новинка», на другие есть отзывы, оставленные еще в прошлом году. Под брендом продаются товары разных продавцов. В каталоге брендов есть и другие, в названии которых фигурирует слово IKEA, но товары представлены только в двух из них. В бренде IKEA есть позиции, на которые пользователи оставляли отзывы в апреле.
Цены на представленные товары гораздо выше, чем были в самой сети IKEA, отмечает «Коммерсантъ».
17 июня пресс-служба Wildberries сообщила ТАСС, что российские поставщики IKEA — производители шкафов, мягкой мебели и предметов интерьера — стали подавать заявки на продажу своих товаров через маркетплейс.
«Российские поставщики IKEA смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн», — отметили в пресс-службе. Компания предложила поставщикам низкую торговую комиссию — от 8% в зависимости от категории товара и модели продаж.
IKEA, которая закрыла свои магазины в начале марта, в середине июня объявила о сокращении бизнеса в России. Компания решила уволить часть сотрудников, продать все четыре российских завода, расположенные в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, и оставить свой розничный бизнес в стране «на паузе».
IKEA решила распродать остатки со складов: с 27 июня возможность купить товары компании появилась у ее сотрудников, после 1 июля начнется онлайн-распродажа для всех желающих на сайте. «Продажи в магазинах IКЕА осуществляться не будут», — указали в компании.