«Яндекс.Маркет» проверит объявления о продаже товаров из IKEA

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На «Яндекс.Маркете» появились предложения о покупке товаров ушедшей из России сети мебельных магазинов IKEA, сервис проверяет их, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. <...> Действительно, на «Яндекс.Маркете» среди миллионов товаров сейчас есть несколько таких предложений. Мы уже их проверяем», — говорится в сообщении.

В компании указали, что при подключении продавцов сервис проверяет их, а в дальнейшем следит за качеством работы и соблюдением законодательства.

В начале марта IKEA приостановила работу в России и Белоруссии. Причиной такого решения компания назвала военные действия на Украине, которые привели к сбоям в цепочке поставок. На заводах IKEA было временно остановлено производство.

Компания пообещала на три месяца сохранить все условия работы для 15 тыс. работников и следить за ситуацией. Часть сотрудников перевели на работу с возвратами товаров и на обслуживание магазинов, складов и систем компании.

В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России, но для этого ей нужно настроить логистику поставок и обеспечить полный ассортимент товаров.

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В том же месяце «Яндекс.Маркет» начал торговать подержанными товарами — раздел с поддержанными товарами заметили «Ведомости». Представитель сервиса подтвердил информацию изданию и отметил, что компания начала сотрудничать с юридическими лицами, у которых есть опыт работы с б/у товарами.

Представитель пресс-службы сервиса Наталья Брус позднее рассказала «Коммерсанту», что в будущем маркетплейс планирует расширить ассортимент б/у товаров из категории электроники и бытовой техники, а затем распространить нововведение на детские и спортивные вещи, товары для дома и ремонта.