В России исключили возобновление авиасообщения с Грузией в 2019 году

В России исключили возобновление авиасообщения с Грузией в 2019 году

О невозможности возобновить до Нового года полеты, приостановленные в июле, заявил бывший замглавы МИД Григорий Карасин, отвечающий за диалог с Тбилиси и после перехода в Совет Федерации

Фото: EPA / ТАСС

Авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное летом 2019 года со ссылкой на обеспечение безопасности российских граждан, не будет возобновлено раньше следующего года. Об этом заявил в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» член Совета Федерации Григорий Карасин, курировавший переговоры с Тбилиси на посту заместителя министра иностранных дел и продолживший участвовать в них после перехода в сенаторы.

«Это так сразу и до Нового года не произойдет. Нет ожидания этого», — сказал Карасин, после состоявшейся в Праге встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе.

Карасин пояснил, что возобновление полетов на встрече обсуждалось, однако было решено пока продолжать следить за развивающимися в Грузии событиями.

«Все взаимосвязано — то, что происходит на улицах Тбилиси, и какой настрой есть в грузинском обществе», — пояснил сенатор.

27 ноября о том, что возобновление авиасообщения отложили на 2020 год, со ссылкой на источник в правительстве сообщила газета «Известия».