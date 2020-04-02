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Госдеп заявил о возможном снятии санкций с «дочки» «Роснефти»

Госдепартамент США готов рассмотреть снятие санкций с компании Rosneft Trading после того, как убедится, что она не имеет больше отношения к Венесуэле. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс
Роснефть ROSN ₽340,5 +6,07% Купить
Фото: Boris Vergara / DPA / Global Look Press

Соединенные Штаты снимут свои санкции с «дочки» «Роснефти» компании Rosneft Trading, если получат доказательства, что эта компания больше не имеет отношения к нефтяной промышленности Венесуэлы. Об этом, как сообщает Reuters, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Ранее 28 марта «Роснефть» заявила, что прекратит работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране. Абрамс подчеркнул, что пока не ясно, состоялся ли переход деятельности и средств в новую компанию.

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле
Бизнес

«Роснефть» сообщала, что заключила соглашение о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в предприятиях по добыче Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. Соглашение заключено c компанией, на 100% принадлежащей правительству России, уточнили тогда в «Роснефти».

Ранее 31 марта Абрамс заявил, что уход «Роснефти» из Венесуэлы и передача активов другой компании стали следствием обвала цен на нефть. «Роснефть» сейчас теряет деньги. Ее совместные предприятия не могут продавать сырую нефть с прибылью. Ее попытки продать венесуэльскую нефть во всем мире не привели к успеху», — заявил тогда чиновник Госдепа.

В самой «Роснефти» уход из Венесуэлы объяснили желанием снять санкции, введенные американцами против дочерних структур компании. «Мы продали наш венесуэльский бизнес правительству Российской Федерации. Компания «Роснефть», как международная публичная компания, должна защищать интересы своих акционеров. И теперь мы вправе ожидать от американского регулятора выполнения публично взятых на себя обещаний», — рассказывал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле
Бизнес

Минфин США включил Rosneft Trading в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) 18 февраля за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запретили вести с ней какой-либо бизнес.

12 марта под американские санкции попала еще одна «дочка» компании «Роснефть» — TNK Trading International S.A. Минфин США заявил, что она занимается «продажей и транспортировкой нефти из Венесуэлы». В ведомстве полагали, что TNK Trading International S.A. переняла поставки Rosneft Trading, после того как США ввели санкции в отношении последней.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Госдеп США, нефть, «Роснефть»
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