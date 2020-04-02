Госдеп заявил о возможном снятии санкций с «дочки» «Роснефти»

Госдепартамент США готов рассмотреть снятие санкций с компании Rosneft Trading после того, как убедится, что она не имеет больше отношения к Венесуэле. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс

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Соединенные Штаты снимут свои санкции с «дочки» «Роснефти» компании Rosneft Trading, если получат доказательства, что эта компания больше не имеет отношения к нефтяной промышленности Венесуэлы. Об этом, как сообщает Reuters, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Ранее 28 марта «Роснефть» заявила, что прекратит работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране. Абрамс подчеркнул, что пока не ясно, состоялся ли переход деятельности и средств в новую компанию.

«Роснефть» сообщала, что заключила соглашение о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в предприятиях по добыче Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. Соглашение заключено c компанией, на 100% принадлежащей правительству России, уточнили тогда в «Роснефти».

Ранее 31 марта Абрамс заявил, что уход «Роснефти» из Венесуэлы и передача активов другой компании стали следствием обвала цен на нефть. «Роснефть» сейчас теряет деньги. Ее совместные предприятия не могут продавать сырую нефть с прибылью. Ее попытки продать венесуэльскую нефть во всем мире не привели к успеху», — заявил тогда чиновник Госдепа.