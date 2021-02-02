«Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везёт» за $178 млн

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«Яндекс.Такси» объявил о покупке call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт». Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

«Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов», — указывает компания.

Сумма сделки — $178 млн.

«Яндекс.Такси» договорился о покупке call-центров и программного обеспечения «Везёт» еще в середине 2019 года. Компания также намеревалась в течение трех лет вложить около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России. Однако сделка затянулась, поскольку сервис «Яндекс.Такси» несколько раз подавал и отзывал ходатайство о ней в ФАС. 11 июня 2020 года ведомство отклонило его. Как говорилось в сообщении антимонопольной службы, такая сделка усилила бы доминирующее положение компании как на всей территории России, так и в границах более половины регионов.

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