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Власти Москвы попросили агрегаторов такси не завышать цены зимой

Столичный дептранс отметил, что зимой спрос на такси растет и операторы могут увеличивать стоимость поездок. В конце декабря москвичи стали жаловаться на завышенные цены и увеличившееся время ожидания автомобилей
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Департамент транспорта Москвы призвал агрегаторы такси не завышать стоимость поездок в новогодние праздники, говорится в Telegram-канале ведомства.

Дептранс отмечает, что зимой спрос на такси растет и некоторые операторы могут поднимать цены так, что «они перестают быть комфортными для пассажиров». «Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок», — попросило ведомство.

В конце декабря жители Москвы стали жаловаться на рост цен на такси, писал Business FM. По словам одной из пассажирок, утром 23 декабря поездка из северо-западной части города в районе МКАД на юго-восток обошлась ей в 1,5 тыс. руб., в то время как в обычное время услуга стоит до 1,2 тыс. руб. На завышенную стоимость поездок и увеличенное время ожидания автомобиля перед Новым годом также обратило внимание «Коммерсантъ FM».

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Представитель компании «Яндекс Go» Ася Паноян пояснила Business FM, что стоимость поездки формируется не только из тарифов, но ряда других факторов (пробки, спрос). По ее словам, спрос на такси в отдельных районах иногда превышает количество машин, работающих на линии и готовых выполнить заказ.

Глава Дептранса Максим Ликсутов в конце декабря говорил, что в новогоднюю ночь количество такси в столице будет увеличено «на 40–50% от обычного», чтобы москвичи смогли добраться в место назначения. Ранее он сообщал, что горожане совершают около 900 тыс. поездок на такси в день.

Согласно опросу агентства Contrust, проведенному по заказу «Ситимобил», 56% водителей такси в России будут работать в новогоднюю ночь (из 10 тыс. опрошенных). Среди пассажиров, принявших участие в исследовании, 22% планируют поездку в это время, половина из них хотят добраться до места назначения на личном транспорте, почти столько же — на такси.

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Автор
Наталия Анисимова
такси агрегаторы Москва Дептранс
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