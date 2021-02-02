В СПГ-стратегию вписали возможные проекты «Роснефти» почти на 100 млн т

На прошлой неделе пресс-служба правительства сообщила, что в проект этой долгосрочной программы включено строительство более десяти заводов, которые находятся «в различной степени проработки». Новак тогда отмечал, что реализация новых СПГ-проектов обеспечит около $150 млрд (11,5 трлн руб.) дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году. По его словам, реализация потенциальных проектов позволит к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года.
Что известно про новые СПГ-проекты
Сейчас в России работают два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» (объем производства — 11,6 млн т СПГ в 2020 году), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т, в 2020 году произвел более 18 млн т).
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в сентябре 2019 года заявил, что акционеры проекта «Сахалин-1» приняли решение о строительстве СПГ-завода мощностью 6,2 млн т в Де-Кастри в Хабаровском крае (первая очередь «Дальневосточного СПГ»). «Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», — сказал тогда он.
Позже президент Exxon Neftegas («дочка» Exxon, оператор проекта «Сахалин-1») Шелли Бир сказала, что запуск этого завода запланирован на 2027 год. Но она уточнила, что на итоговые сроки могут повлиять различные факторы, в том числе согласования регуляторов и «тенденции на рынке СПГ». В случае строительства и запуска этого завода он станет первым СПГ-проектом российской госкомпании.
О том, что в рамках нового мегапроекта «Восток Ойл» «Роснефть» может начать производство СПГ, говорилось в отчете JPMorgan от 27 ноября 2020 года (у РБК есть копия). Аналитики инвестбанка указывали, что ресурсы «Восток Ойла» (оцениваются в 6 млрд т) позволяют производить не только 100 млн т нефти (об этом Сечин говорил на встрече с президентом Владимиром Путиным), но и 35–50 млн т СПГ в год к 2035 году. «В этом случае проект станет флагманским не только в России, но и крупнейшим в мире по производству нефти и газа», — говорится в отчете.
Про «Карский СПГ», на котором «Роснефть» может производить еще 30 млн т СПГ, раньше не сообщалось. В декабре прошлого года компания сообщила, что по итогам поисково-оценочного бурения Государственная комиссия по запасам поставила на учет запасы лицензионного участка Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море — 514 млрд куб. м газа и 53 млн т конденсата. «По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца маршала Рокоссовского», — говорилось в пресс-релизе «Роснефти».
Бурение в Карском море велось в рамках комплексной программы «Роснефти» по освоению нефтегазового потенциала этого региона, стартовавшей в 2014 году. Эта программа позволила сформировать новый нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом оцененных запасов более 1,7 трлн куб. м газа и около 200 млн т нефти и конденсата, отмечала пресс-служба компании.
Сколько инвестиций может понадобиться для трех СПГ-проектов
СПГ-проекты «Роснефти» очень амбициозные, особенно на Таймыре и в Карском море; вероятно, их реализация потребовала бы дополнительной геологоразведки и увеличения запасов, отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его оценкам, общая стоимость трех проектов могла бы составить не менее $100 млрд. При этом в 2020 году капитальная программа «Роснефти» оценивалась примерно в $11 млрд, напоминает он.
Например, НОВАТЭК уже начал строительство второго СПГ-завода в Ямало-Ненецком автономном округе — «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год и стоимостью $20–21 млрд. При этом стратегия НОВАТЭКа до 2030 года предполагает производство не менее 57–70 млн т СПГ ежегодно, что на 26–40% меньше максимального уровня производства трех вероятных и возможных проектов «Роснефти», указанных в государственной стратегии развития СПГ.
Такие большие проекты, как правило, всегда реализуются с партнерами и с привлечением проектного финансирования, замечает Маринченко. В конце 2020 года «Роснефть» привлекла первого партнера в «Восток Ойл» — трейдера Trafigura, который приобрел 10% более чем за €7 млрд.
Для производства 80 млн т СПГ в год потребовалось бы добывать около 110 млрд куб. м газа в год, продолжает Маринченко. В 2019 году Роснефть добыла 67 млрд куб. м газа (данных за весь 2020 год пока нет).
Реализация всех трех СПГ-проектов сделала бы Россию одним из крупнейших производителей СПГ в мире, «большая тройка» (Катар, Австралия и США) превратилась бы в «большую четверку», заключает эксперт из Fitch.
Представитель НОВАТЭКа не стал комментировать планы «Роснефти» на СПГ-рынке.
Авторы
Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова