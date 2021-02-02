В СПГ-стратегию вписали возможные проекты «Роснефти» почти на 100 млн т

В проект стратегии развития СПГ в России до 2035 года включены три проекта мощностью до 95 млн т в год, которые может построить «Роснефть». Их реализация сделала бы Россию одним из крупнейших производителей в мире

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В проект долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в России до 2035 года, которая в конце января обсуждалась на совещании у вице-премьера Александра Новака, включены три проекта, которые может реализовать «Роснефть», с суммарным максимальным объемом производства 95 млн т СПГ в год. Об этом РБК рассказали два источника, близких к правительству.

По их словам, речь идет о следующих возможных проектах: двух очередях завода «Дальневосточный СПГ» на 15 млн т СПГ, который «Роснефть» собирается строить совместно с американской Exxon на базе проекта «Сахалин-1», «Таймыр СПГ» (35–50 млн т) в рамках нового мегапроекта «Восток Ойл» в Красноярском крае и «Кара СПГ» (еще 30 млн т) на шельфе Карского моря.

Представители «Роснефти» и Новака отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Первая очередь «Дальневосточного СПГ» на 6,2 млн т СПГ и «Таймыр СПГ» отнесены к вероятным проектам наряду с «Обским СПГ» на 5–6 млн т, запуск которого НОВАТЭК перенес на 2025 год, и «Якутским СПГ» (15 млн т), первую очередь которого «А-Проперти» Альберта Авдоляна планирует запустить также в 2025 году. Расширение «Дальневосточного СПГ» до 15 млн т и «Кара СПГ» содержатся в списке «возможных» проектов, добавляют оба собеседника РБК.

По данным Росстата, в 2020 году производство сжиженного природного газа в России выросло на 3,5%, до 30,5 млн т. Проект долгосрочной программы предполагает увеличение совокупной мощности крупнейших СПГ-проектов до 270–287 млн т, из них на вероятные проекты приходится 94–110 млн т, а на возможные — еще 70 млн т СПГ в год. Остальные объемы приходятся на проекты из категории строящихся и потенциальных.