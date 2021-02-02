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В СПГ-стратегию вписали возможные проекты «Роснефти» почти на 100 млн т

В проект стратегии развития СПГ в России до 2035 года включены три проекта мощностью до 95 млн т в год, которые может построить «Роснефть». Их реализация сделала бы Россию одним из крупнейших производителей в мире
«Роснефть» ROSN ₽485,6 +1,52% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 349,4 +3,58% Купить
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В проект долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в России до 2035 года, которая в конце января обсуждалась на совещании у вице-премьера Александра Новака, включены три проекта, которые может реализовать «Роснефть», с суммарным максимальным объемом производства 95 млн т СПГ в год. Об этом РБК рассказали два источника, близких к правительству.

По их словам, речь идет о следующих возможных проектах: двух очередях завода «Дальневосточный СПГ» на 15 млн т СПГ, который «Роснефть» собирается строить совместно с американской Exxon на базе проекта «Сахалин-1», «Таймыр СПГ» (35–50 млн т) в рамках нового мегапроекта «Восток Ойл» в Красноярском крае и «Кара СПГ» (еще 30 млн т) на шельфе Карского моря.

Представители «Роснефти» и Новака отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Первая очередь «Дальневосточного СПГ» на 6,2 млн т СПГ и «Таймыр СПГ» отнесены к вероятным проектам наряду с «Обским СПГ» на 5–6 млн т, запуск которого НОВАТЭК перенес на 2025 год, и «Якутским СПГ» (15 млн т), первую очередь которого «А-Проперти» Альберта Авдоляна планирует запустить также в 2025 году. Расширение «Дальневосточного СПГ» до 15 млн т и «Кара СПГ» содержатся в списке «возможных» проектов, добавляют оба собеседника РБК.

По данным Росстата, в 2020 году производство сжиженного природного газа в России выросло на 3,5%, до 30,5 млн т. Проект долгосрочной программы предполагает увеличение совокупной мощности крупнейших СПГ-проектов до 270–287 млн т, из них на вероятные проекты приходится 94–110 млн т, а на возможные — еще 70 млн т СПГ в год. Остальные объемы приходятся на проекты из категории строящихся и потенциальных.

Новак анонсировал строительство более десяти СПГ-заводов в России
Бизнес
Фото:Елена Афонина / ТАСС

На прошлой неделе пресс-служба правительства сообщила, что в проект этой долгосрочной программы включено строительство более десяти заводов, которые находятся «в различной степени проработки». Новак тогда отмечал, что реализация новых СПГ-проектов обеспечит около $150 млрд (11,5 трлн руб.) дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году. По его словам, реализация потенциальных проектов позволит к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года.

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Что известно про новые СПГ-проекты

Сейчас в России работают два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» (объем производства — 11,6 млн т СПГ в 2020 году), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т, в 2020 году произвел более 18 млн т).

Сечин объявил о решении построить СПГ-завод на Дальнем Востоке
Бизнес
Игорь Сечин

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в сентябре 2019 года заявил, что акционеры проекта «Сахалин-1» приняли решение о строительстве СПГ-завода мощностью 6,2 млн т в Де-Кастри в Хабаровском крае (первая очередь «Дальневосточного СПГ»). «Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», — сказал тогда он.

Позже президент Exxon Neftegas («дочка» Exxon, оператор проекта «Сахалин-1») Шелли Бир сказала, что запуск этого завода запланирован на 2027 год. Но она уточнила, что на итоговые сроки могут повлиять различные факторы, в том числе согласования регуляторов и «тенденции на рынке СПГ». В случае строительства и запуска этого завода он станет первым СПГ-проектом российской госкомпании.

О том, что в рамках нового мегапроекта «Восток Ойл» «Роснефть» может начать производство СПГ, говорилось в отчете JPMorgan от 27 ноября 2020 года (у РБК есть копия). Аналитики инвестбанка указывали, что ресурсы «Восток Ойла» (оцениваются в 6 млрд т) позволяют производить не только 100 млн т нефти (об этом Сечин говорил на встрече с президентом Владимиром Путиным), но и 35–50 млн т СПГ в год к 2035 году. «В этом случае проект станет флагманским не только в России, но и крупнейшим в мире по производству нефти и газа», — говорится в отчете.

Про «Карский СПГ», на котором «Роснефть» может производить еще 30 млн т СПГ, раньше не сообщалось. В декабре прошлого года компания сообщила, что по итогам поисково-оценочного бурения Государственная комиссия по запасам поставила на учет запасы лицензионного участка Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море — 514 млрд куб. м газа и 53 млн т конденсата. «По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца маршала Рокоссовского», — говорилось в пресс-релизе «Роснефти».

Бурение в Карском море велось в рамках комплексной программы «Роснефти» по освоению нефтегазового потенциала этого региона, стартовавшей в 2014 году. Эта программа позволила сформировать новый нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом оцененных запасов более 1,7 трлн куб. м газа и около 200 млн т нефти и конденсата, отмечала пресс-служба компании.

Сколько инвестиций может понадобиться для трех СПГ-проектов

СПГ-проекты «Роснефти» очень амбициозные, особенно на Таймыре и в Карском море; вероятно, их реализация потребовала бы дополнительной геологоразведки и увеличения запасов, отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его оценкам, общая стоимость трех проектов могла бы составить не менее $100 млрд. При этом в 2020 году капитальная программа «Роснефти» оценивалась примерно в $11 млрд, напоминает он.

Например, НОВАТЭК уже начал строительство второго СПГ-завода в Ямало-Ненецком автономном округе — «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год и стоимостью $20–21 млрд. При этом стратегия НОВАТЭКа до 2030 года предполагает производство не менее 57–70 млн т СПГ ежегодно, что на 26–40% меньше максимального уровня производства трех вероятных и возможных проектов «Роснефти», указанных в государственной стратегии развития СПГ.

Такие большие проекты, как правило, всегда реализуются с партнерами и с привлечением проектного финансирования, замечает Маринченко. В конце 2020 года «Роснефть» привлекла первого партнера в «Восток Ойл» — трейдера Trafigura, который приобрел 10% более чем за €7 млрд.

Для производства 80 млн т СПГ в год потребовалось бы добывать около 110 млрд куб. м газа в год, продолжает Маринченко. В 2019 году Роснефть добыла 67 млрд куб. м газа (данных за весь 2020 год пока нет).

Реализация всех трех СПГ-проектов сделала бы Россию одним из крупнейших производителей СПГ в мире, «большая тройка» (Катар, Австралия и США) превратилась бы в «большую четверку», заключает эксперт из Fitch.

Представитель НОВАТЭКа не стал комментировать планы «Роснефти» на СПГ-рынке.

Авторы
Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Роснефть СПГ газ НОВАТЭК Александр Новак
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