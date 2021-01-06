МКБ подтвердил участие в организации кредита на покупку 10% «Восток Ойл»

Московский кредитный банк подтвердил участие в организации синдицированного кредита для «дочки» Trafigura — в конце года она приобрела 10% «Восток Ойла» у «Роснефти». По данным Bloomberg, сумма кредита составила $7 млрд

Фото: Олег Яковлев / РБК

Московский кредитный банк (МКБ) по поручению международного трейдера Trafigura выступил организатором синдицированного кредита для финансирования покупки доли в размере 10% в проекте «Восток Ойл» у компании «Роснефть». Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном вечером в среду, 6 января.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что сингапурская «дочка» Trafigura CB Enterprises Pte при покупке доли в нефтяном проекте «Роснефти» использовала синдицированный кредит в размере $7 млрд, который выдал пул банков, а организатором финансирования выступил МКБ.

Что известно про проект «Восток Ойл» — новый стратегический проект «Роснефти». В него вошли Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения (Ванкорский кластер, его добыча в 2019 году составила 18,17 млн т) в Красноярском крае, Паяйхское месторождение на Таймыре с балансовыми запасами в 1,2 млрд т нефти и Западно-Иркинский участок (на этих двух месторождениях добыча пока не ведется). «Роснефть» оценивает подтвержденную ресурсную базу «Восток Ойл» в 6 млрд т нефти. Первая очередь этого проекта обеспечит транспортировку до 50 млн т нефти в год, вторая — до 100 млн т, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 ноября. Иностранные инвестбанки оценивали весь «Восток Ойл» в $70–100 млрд.

В сообщении МКБ не раскрывается сумма кредита (представитель банка это тоже не комментирует), но отмечается, что кредитное соглашение было подписано синдикатом из более десяти банков в конце декабря 2020 года, а «прямое участие» (деталей этого участия в сообщении банка не приводится) Trafigura составило около 20%. Как пояснил источник РБК, близкий к банку, Trafigura — участник синдиката. Если исходить из данных Bloomberg о финансировании на $7 млрд, то трейдер мог предоставить своей «дочке» примерно $1,4 млрд.