Новак анонсировал строительство более 10 СПГ-заводов в России

К 2035 году в России может быть построено более десяти новых заводов по производству сжиженного природного газа, заявил вице-премьер Александр Новак. Это должно обеспечить $150 млрд инвестиций и увеличить производство СПГ втрое

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Среди потенциальных крупных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в проекте долгосрочной программы развития производства СПГ выделяются более десяти заводов, которые на сегодня находятся в различной степени проработки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания по подготовке долгосрочной программы, которое в среду, 27 января, провел вице-премьер Александр Новак.

«Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года», — отметил Новак (его слова приводит пресс-служба). Сейчас в России работает только два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» (объем производства — 11 млн т СПГ в год), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т). По данным Росстата, в 2020 году Россия произвела 30,5 млн т СПГ.

Согласно Энергетической стратегии до 2035 года, которую правительство утвердило весной 2020 года, предполагается, что к 2024 году в России будет производиться 65 млн т СПГ в год, а к 2035 году — 80–140 млн т.

Реализация новых СПГ-проектов обеспечит около $150 млрд (11,5 трлн руб.) дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году, добавил Новак. По его словам, это также может привести к дополнительному росту ВВП примерно на 1,5% в год после выхода заводов на потенциальную мощность.

Ввод новых проектов по производству сжиженного природного газа становится возможным благодаря уже действующим мерам поддержки отрасли, в том числе налогового характера, а также по развитию его технологического и транспортного потенциала, отмечает в пресс-релизе правительства. Кроме того, в проекте долгосрочной программы определяются ключевые месторождения для наращивания производства СПГ — Южно-Тамбейское (на его базе работает «Ямал СПГ») и другие месторождения на Ямале, Утренняя, Геофизическая группа месторождений и другие месторождения на Гыдане, а также перспективные для реализации СПГ-проектов месторождения на севере Красноярского края. На долгосрочном горизонте перспективным регионом для производства СПГ может стать арктический шельф, отмечает пресс-служба правительства.