Минсельхоз ответил на жалобы рестораторов на дефицит куриного мяса

В первую очередь удовлетворяются потребности населения в социально значимых товарах, в том числе через торговые сети, пояснили в ведомстве, отметив, что предприятия продолжают наращивать объемы производства в условиях роста спроса

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Минсельхоз в ответ на жалобы рестораторов на дефицит куриного мяса заявил, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен этим продуктом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако в первую очередь, по данным Национального союза птицеводов, удовлетворяются потребности населения в социально значимых товарах, в том числе через торговые сети, пояснили в ведомстве.

«В условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства — для этого задействованы все мощности. По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли», — отметили в министерстве.

14 октября в «Юнирест», которая управляет сетями фастфуда KFC и Rostic's в России, сообщили, что рестораны сети столкнулись с нехваткой мяса курицы. Глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров связал проблему с производством куриного мяса с недостатком сотрудников на птицефабриках, нарушением логистических цепочек, увеличением стоимости кормов. Он отметил, что рестораны закупают этот продукт в основном у российских производителей. «Когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время», — считает в то же время Бухаров.

Летом газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты участников рынка и отраслевых ассоциаций писала, что производство мяса курицы в Воронежской области в январе—мае 2023 года сократилось на 2% год к году, до 48,9 тыс. тонн в живом весе, в Курской — на 4%, до 54,8 тыс. тонн. В Белгородской и Брянской областях объемы производства немного выросли, однако снижению цен это не способствовало. На эти регионы приходится около половины всей производимой курятины в центральной части страны.

Forbes в июле сообщал, что цены на курицу побили исторический рекорд: в июне, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), средняя цена на охлажденное и мороженое куриное мясо выросла на 6,8%, до 193,48 руб. за кг. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 года — 190,85 руб. за кг. По данным Росстата, в июле средние цены на курятину достигали 196,93 руб. за кг. В Минсельхозе объясняли рост цен сезонными факторами.

Осенью рост производства куриного мяса в стране практически остановился, писала газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. В Минсельхозе тогда заявили, что отрасль птицеводства «демонстрирует положительную динамику» и что ожидают более существенного прироста по итогам года.