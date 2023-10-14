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Рестораторы сообщили о дефиците куриного мяса в России

Сети фастфуда KFC и Rostic's сообщили о дефиците куриного мяса в России
Российские рестораны столкнулись с дефицитом мяса. Профильная ассоциация в качеств причин назвала нехватку сотрудников на птицефабриках, рост цен на корма и проблемы с логистикой. Летом цены на куриное мясо били рекорды
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На российском рынке куриного мяса образовался дефицит, все потребители сталкиваются со сложной ситуаций, сообщили «РИА Новости» в «Юнирест», которая управляет сетями фастфуда KFC и Rostic's в России.

«В сложившейся непростой ситуации мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом с соблюдением наших высоких стандартов качества», — сообщили в компании.

Наличие проблемы с производством куриного мяса подтвердил глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. Он сказал, что ситуация связана с нехваткой сотрудников на птицефабриках, нарушением логистических цепочек, увеличением стоимости кормов. В основном рестораны закупают курятину у российских производителей, отметил он. Бухаров выразил уверенность в скором решении проблемы: «Когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время».

Как писал Forbes в конце июля, стоимость килограмма курицы достигла тогда исторического максимума — за год мясо птицы подорожало в рознице на 6,4% — до 197,9 руб. за 1 кг охлажденного и мороженого мяса. При этом стоимость 1 кг свинины в российских магазинах в июле 2023-го практически не отличалась от уровня прошлого года (бескостное мясо подорожало на 0,5% — до 406,9 руб./кг, а мясо на кости — на 1,9%, до 314,5 руб./кг).

В первой половине этого года производство курятины сократилось в Воронежской и Курской областях (на 2 и 4%), спровоцировав рост цен на нее. Выпуск вырос в Белгородской и Брянской областях, однако к понижению цен это не привело, источники «Коммерсанта» сказали, что рост производства мог быть связан с низкой базой прошлого года. На эти четыре региона приходится половина всей курятины, производимой в Центральной России. По данным газеты, в августе Белоруссия решила ограничить экспорт курицы в Россию и все другие страны, кроме Китая.

К осени 2023-го рост производства курицы в России почти остановился, следовало из данных Росстата, писали «Ведомости». Российский птицеводческий союз, по данным издания, летом предупреждал своих членов о возможном снижении объемов выпуска. Собеседник в одной из птицеводческих компаний связал тренд с распространением заболеваний — по данным Россельхознадзора, с начала 2023-го в России выявили пять вспышек птичьего гриппа.

Минсельхоз отмечал, что птицеводческая отрасль «демонстрирует положительную динамику» и выразили уверенность в существенном приросте выпуска куриного мяса по итогам года.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
KFC Rostic's курятина курица мясо дефицит
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