ФАС сообщила о снижении оптовых цен на курицу

ФАС рекомендовала торговым сетям снижать стоимость куриного мяса в магазинах в случае, если поставщики снизили цены или предоставили скидки на товар

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России производители мяса кур начали снижать оптовые цены. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), поступившем в РБК.

Ранее служба направила крупнейшим производителям мяса кур — «Группе Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколью» — запросы для анализа обоснованности установленных цен.

«Производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС России. Аналогичные письма компании направили в торговые сети», — говорится в сообщении.

Ведомство также рекомендовало торговым сетям снижать розничные цены на курятину для потребителей в случае снижения цен и предоставления скидок поставщиками.

Forbes 31 июля сообщил, что цены на курицу побили исторический рекорд. Так, по данным за июнь, средняя цена на охлажденное и мороженое куриное мясо выросла на 6,8%, до 193,48 руб. за кг. В июле средние цены на курятину достигали 196,93 руб. за кг, следовало из данных Росстата. Минсельхоз объяснял это сезонными факторами.

Глава управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко 11 августа сообщила, что служба начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей.

Летом «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты участников рынка и отраслевых ассоциаций писал, что производство мяса курицы в Воронежской области за период с января по май 2023 года сократилось на 2% год к году, до 48,9 тыс. т в живом весе, в Курской — на 4%, до 54,8 тыс. т. Осенью рост производства куриного мяса в стране практически остановился, писала газета «Ведомости».

В то же время в Минсельхозе заверили, что отрасль птицеводства «демонстрирует положительную динамику» и что ожидается более существенный прирост по итогам года.

14 октября в «Юнирест», которая управляет сетями фастфуда KFC и Rostic's в России, сообщили, что рестораны сети столкнулись с нехваткой мяса курицы. Глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров объяснил это недостатком сотрудников на птицефабриках, нарушением логистических цепочек, увеличением стоимости кормов.

В ответ на это в Минсельхозе заявили, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен этим продуктом.