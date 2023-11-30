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ФАС сделала «Победе» предупреждение из-за платы за смену имени в билете

ФАС выдала предупреждение «Победе» за плату ₽5 тыс. за изменение данных
ФАС сочла необоснованным размер платы, которую «Победа» берет за изменение Ф.И.О. и других данных пассажира, — от 500 до 5 тыс. руб. Компании сделали предупреждение, она предложила установить единый размер платы 800 руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение авиакомпании «Победа» за сбор с пассажиров платы в размере до 5 тыс. руб. за изменение Ф.И.О. и других данных в билете, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ФАС России поступил запрос относительно обоснованности размера платы в 5 тыс. руб., взимаемой ООО «Авиакомпания «Победа» за операции по изменению условий договора воздушной перевозки пассажира. Служба выяснила, что пассажирам авиакомпании необходимо было заплатить от 500 до 5 тыс. руб. за внесение изменений», — говорится в сообщении

Доказательств обоснованности такого размера штрафа «Победа» ведомству не представила. «Соответствующая плата, удерживаемая с пассажиров, должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика. По мнению службы, в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением», — отметили в ФАС.

Авиакомпании поручили в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с клиентов в случае изменения личных данных в билете. «Победа» заявила, что установит плату в размере 800 руб.

Сейчас на сайте компании указана именно такая сумма для внутренних рейсов. За зарубежных рейсов — €10 (980 руб. по текущему курсу).

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Каждая авиакомпания самостоятельно может установить размер штрафа за внесение изменений в билет. Так, в 2021 году клиент NordStar не согласился доплатить 1 тыс. руб. за внесение изменений в отчество, в котором была допущена ошибка при оформлении билета. Тогда авиакомпания отказала ему в перелете из Москвы в Анапу. В ответ клиент обратился в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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Оказалось, что компания без согласия клиента исправила ошибку в билете, а потом попросила его оплатить эту услугу. Роспотребнадзор увидел в этом признаки нарушения закона «О защите прав потребителя» и вынес NordStar предостережение.

Авиакомпания не согласилась с решением службы и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В NordStar заявили, что действия перевозчика по внесению изменений в билет «полностью соответствуют авиационным правилам, так как установленный порядок предусматривает, что пассажир принимается к перевозке только после соответствующего оформления билета».

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
авиакомпания Победа ФАС Федеральная антимонопольная служба предупреждение штраф
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