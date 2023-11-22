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Экономика ,  
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Путин после роста цен на курицу поручил увеличить ее продажу на рынке

Путин поручил увеличить объемы мяса птицы на российском рынке
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы продажи мяса птицы на внутреннем рынке на фоне роста цен на этот тип продукции. Это следует из списка поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, которое проходило 25 октября.

«Правительству России <...> представить предложения <...> по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства», — говорится в сообщении.

Выполнить это поручение необходимо к 20 декабря текущего года.

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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Москва

Летом цены на курицу побили исторический рекорд. Так, по данным за июнь, средняя цена на охлажденное и мороженое куриное мясо выросла на 6,8%, до 193,48 руб. за 1 кг. В июле средние цены на курятину достигали 196,93 руб. за 1 кг, следовало из данных Росстата. Минсельхоз объяснял это сезонными факторами.

Глава управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко позже сообщила, что служба начала проверку обоснованности роста стоимости мяса птицы у производителей.

На совещании с правительством Путин также поинтересовался, почему мясо курицы с начала года подорожало «больше чем на 27%». Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ответил ему, что экономических предпосылок для увеличения цены нет, а птицеводы «уже начали понижать цену на курятину».

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«В августе, непосредственно в августе, было небольшое снижение объемов производства, но если брать период с января по август, то у нас объемы производства все равно растут», — добавил глава Минсельхоза.

В середине октября Федеральная антимонопольная служба докладывала, что производители мяса кур начали снижать оптовые цены.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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