Власти определились с кандидатом на пост главы «Почты России»

Новым главой «Почты России» вместо Максима Акимова станет Михаил Волков, сейчас возглавляющий «Национальную лотерею». В правительстве уже подписали соответствующую директиву

Михаил Волков (Фото: pochta.ru)

О том, что правительство согласовало кандидатуру нового главы «Почты России», РБК рассказали источник, близкий к компании и подтвердил федеральный чиновник. Гендиректором почтового оператора вместо Максима Акимова станет Михаил Волков, сейчас занимающий пост главы «Национальной лотереи». Соответствующую директиву, по информации одного из собеседников РБК, была подписана на днях вице-премьером Дмитрием Григоренко, курирующим работу «Почты России».

По словам источника, близкого к «Почте России», Акимов самостоятельно принял решение уйти из компании «по личным мотивам» из-за «желания иметь больше свободного времени, чем у гендиректоров госкомпаний». Акционер компании был уведомлен несколько месяцев назад, с тех пор шли обсуждения по кандидатуре приемника, добавляет источник.

Как сообщает другой собеседник на рынке логистики, на должность нового главы также рассматривали Алексея Скатина, который с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года был членом правления «Почты России» и советником гендиректора.

РБК направил запрос в «Почту России», ВТБ, аппарат Григоренко, а также Алексею Скатину.