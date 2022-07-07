«Почта России» объяснила работу с посольством Британии после смены адреса

Корреспонденцию будут привозить по старому адресу, пока не закончится «переходный период», а затем возвращать отправителю. Ранее власти Москвы сменили его на «площадь ЛНР», но посольство с этим не согласилось

Посольство Великобритании в Москве (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

«Почта России» будет доставлять корреспонденцию в посольство Великобритании в Москве, адрес которого изменился на площадь Луганской народной республики, по старому местоположению, но только в течение «переходного периода». После его окончания все посылки и письма будут возвращать отправителю, сообщили РБК в пресс-службе почты.

«Почта доставляет почтовые отправления в соответствии с указанными на них адресами. В случае когда адрес получателя указан некорректно, корреспонденция возвращается по адресу из графы «Отправитель», — уточнил представитель «Почты России». По его словам, так как «не все клиенты сразу могут заметить изменение адреса», в течение переходного периода корреспонденцию будут привозить по старому.

На вопрос о том, сколько времени займет «переходный период», представитель «Почты России» не ответил.

Ранее, 5 июля, мэр столицы Сергей Собянин присвоил безымянной территории возле посольства Великобритании название «площадь Луганской народной республики». Она расположена вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

Решение переименовать территорию приняли по итогам голосования, которое прошло на портале «Активный гражданин». Гражданам предлагали выбрать, земля у какого посольства (Великобритании, Германии, Бельгии или Литвы) будет так называться. Однако дипмиссия отказалась менять свой адрес и оставила на сайте прежний — Смоленская набережная, 10.

Само название выбрали по аналогии с площадью Донецкой народной республики (ДНР), которое ранее получила безымянная территория рядом с посольством США. Его здание находится на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. После переименования местности дипмиссия убрала адрес со своего сайта и указала только географические координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.