«Почта России» получила статус ИТ-компании

С новым статусом «Почта России» сможет претендовать на нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для своих ИТ-специалистов

«Почта России» вошла в реестр ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании

«Признание «Почты России» ИТ-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот, предназначенных для ИТ-компаний, добавили в «Почте России».

По данным компании на 2021 год, почти четверть всех доходов — 52,8 млрд руб. ей принесли именно ИТ-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие.

Очередной пакет поддержки ИТ-компаний был принят в марте этого года. Он в том числе включает нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для ИТ-специалистов и другие меры.

Читайте на РБК Pro Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Статьи Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции Pro Пойду на Baidu: чем главный китайский поисковик отличается от Google Пойду на Baidu: чем главный китайский поисковик отличается от Google Инструкции Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи

В мае статус ИТ-компании получил Сбербанк. Это позволяет его ИТ-специалистам получить отсрочку от армии. Однако для других отраслевых льгот, в том числе налоговых, «Сбер» не проходит по критерию выручки в сфере ИТ.

7 июня в список ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры, вошел Тинькофф Банк. Для этого банк внес изменения в ЕГРЮЛ, дополнив информацию о себе деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий.