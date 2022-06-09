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«Почта России» получила статус ИТ-компании

С новым статусом «Почта России» сможет претендовать на нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для своих ИТ-специалистов

«Почта России» вошла в реестр ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании

«Признание «Почты России» ИТ-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот, предназначенных для ИТ-компаний, добавили в «Почте России».

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По данным компании на 2021 год, почти четверть всех доходов — 52,8 млрд руб. ей принесли именно ИТ-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие.

Очередной пакет поддержки ИТ-компаний был принят в марте этого года. Он в том числе включает нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для ИТ-специалистов и другие меры.

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В мае статус ИТ-компании получил Сбербанк. Это позволяет его ИТ-специалистам получить отсрочку от армии. Однако для других отраслевых льгот, в том числе налоговых, «Сбер» не проходит по критерию выручки в сфере ИТ.

7 июня в список ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры, вошел Тинькофф Банк. Для этого банк внес изменения в ЕГРЮЛ, дополнив информацию о себе деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

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Теги
Роман Котерев, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
IT-компании Почта России льготы
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