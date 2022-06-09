«Почта России» получила статус ИТ-компании
«Почта России» вошла в реестр ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании
«Признание «Почты России» ИТ-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот, предназначенных для ИТ-компаний, добавили в «Почте России».
По данным компании на 2021 год, почти четверть всех доходов — 52,8 млрд руб. ей принесли именно ИТ-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие.
Очередной пакет поддержки ИТ-компаний был принят в марте этого года. Он в том числе включает нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для ИТ-специалистов и другие меры.
В мае статус ИТ-компании получил Сбербанк. Это позволяет его ИТ-специалистам получить отсрочку от армии. Однако для других отраслевых льгот, в том числе налоговых, «Сбер» не проходит по критерию выручки в сфере ИТ.
7 июня в список ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры, вошел Тинькофф Банк. Для этого банк внес изменения в ЕГРЮЛ, дополнив информацию о себе деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий.