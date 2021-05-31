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Бизнес ,  
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Как «Почта России» изменится к 2030 году. Инфографика

«Почта России» обновляет свою стратегию. Глава оператора Максим Акимов объясняет необходимость нового документа «органическим запросом» и, конечно, влиянием пандемии. РБК выделил главное в планах оператора до 2030 года

Предыдущая стратегия развития компании с планами до 2030 года создавалась относительно недавно — совет директоров утвердил ее в декабре 2019-го. Это случилось практически сразу после того, как «Почта России» перестала быть ФГУП — официально в статус АО оператор перешел 1 октября 2019-го.

Но планы решили скорректировать (новый документ проходит согласование совета директоров). Как объяснил в интервью РБК Максим Акимов, бывший вице-премьер, возглавивший компанию в феврале 2020-го, связано это с двумя причинами. Во-первых, по его словам, был «органический запрос, который вырос в компании»: «Переосмыслить себя акционерным обществом, стать коммерческой структурой — это значит «бустить» внутри каждый день разные изменения, переосмыслять каждый бизнес-блок, продуктовую команду и т.д.». Второй фактор — «за 2020-й рынок здорово поменялся». «Ключевой для нас — электронной коммерции, показавший взрывной рост, — изменился структурно».

Результат реализации стратегии Акимов формулирует так: «Мы хотим стать первоклассным, отвечающим лучшим мировым стандартам логистическим провайдером. И с точки зрения и продуктового портфеля, и операционной эффективности, при этом сохраняя нашу миссию обеспечивать почтовую связность страны».

Из общего объема необходимых инвестиций больше всего — 40% — планируется направить на развитие логистики (создание сети, обновление и модернизация парка, фулфилмент и т.д.). Кроме того, оператор «видит потенциал» для себя в сегментах магистральных авто- и контейнерных перевозок грузов. Остальная часть инвестпрограммы распределяется так:

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  • до 30% планируется направить на модернизацию отделений почтовой связи в крупных городах, расширение сети присутствия, развитие сети банковских и финансовых услуг, оптимизацию форматов обслуживания и т.д.;
  • около 20% — в цифровую трансформацию компании (например, оцифровка текущего портфеля услуг, расширение цифровых каналов взаимодействия с клиентами, автоматизация внутренних процессов и аналитика больших объемов данных);
  • 10% — на развитие новых продуктовых решений в текущих бизнес-направлениях «Почты России» (запуск платформы цифровых сервисов гибридной пересылки, развитие ГИС ЖКХ, «облачные услуги» и др.), а также на «проекты, связанные с усилением гражданской безопасности и соблюдением правительственных и прочих директив».

Такая инвестпрограмма потребует от оператора привлечения допфинансирования, но проблем с этим Акимов не ждет. «Будет рост долговой нагрузки: нам придется много покупать, много занимать, много инвестировать. Мы знаем, где брать финансирование, — у нас хорошие консультанты и партнеры и по кредитам, и по структурному финансированию. Наши целевые 127 млрд руб. (до 2025 года. — РБК) на инвестиционную программу на ближайшие пять лет мы вполне себе спокойно найдем».

В «Почте России» уточняют, что компания также рассчитывает на изменение законодательства (но не увязывает это с реализацией стратегии), например, в части:

  • получения возможности привлекать третьих лиц для доставки почтовых отправлений на «последней миле»;
  • получения возможности выпустить «бессрочные» облигации;
  • отсутствия необходимости идентифицировать физлиц для денежных переводов на сумму до 15 тыс. руб.;
  • получения субсидии на авиаперевозку почтовых отправлений в труднодоступных районах;
  • получения льготы для почтового автотранспорта (проезд по выделенной полосе, краткосрочные остановки в особых местах и т.д.).
Авторы
Анна Балашова Анна Балашова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
«Почта России» электронная коммерция Максим Акимов
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