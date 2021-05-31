Как «Почта России» изменится к 2030 году. Инфографика

«Почта России» обновляет свою стратегию. Глава оператора Максим Акимов объясняет необходимость нового документа «органическим запросом» и, конечно, влиянием пандемии. РБК выделил главное в планах оператора до 2030 года

Предыдущая стратегия развития компании с планами до 2030 года создавалась относительно недавно — совет директоров утвердил ее в декабре 2019-го. Это случилось практически сразу после того, как «Почта России» перестала быть ФГУП — официально в статус АО оператор перешел 1 октября 2019-го.

Но планы решили скорректировать (новый документ проходит согласование совета директоров). Как объяснил в интервью РБК Максим Акимов, бывший вице-премьер, возглавивший компанию в феврале 2020-го, связано это с двумя причинами. Во-первых, по его словам, был «органический запрос, который вырос в компании»: «Переосмыслить себя акционерным обществом, стать коммерческой структурой — это значит «бустить» внутри каждый день разные изменения, переосмыслять каждый бизнес-блок, продуктовую команду и т.д.». Второй фактор — «за 2020-й рынок здорово поменялся». «Ключевой для нас — электронной коммерции, показавший взрывной рост, — изменился структурно».

Результат реализации стратегии Акимов формулирует так: «Мы хотим стать первоклассным, отвечающим лучшим мировым стандартам логистическим провайдером. И с точки зрения и продуктового портфеля, и операционной эффективности, при этом сохраняя нашу миссию обеспечивать почтовую связность страны».