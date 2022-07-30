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Роскомнадзор потребовал от «Почты России» объяснений из-за утечки данных

В «Почте России» признали, что одна из учетных записей подрядчика «была скомпрометирована», в результате «фрагмент данных» попал в руки хакеров. Однако «безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», заверили там

Роскомнадзор потребовал от «Почты России» разъяснений по поводу утечки персональных данных граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор направил в «Почту России» запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», — сказали там.

Оператор почтовой сети сообщил РБК, что одна из учетных записей подрядчика «была скомпрометирована в результате хакерской атаки».

«Фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за «пробный». На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет», — пояснили там.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В «Почте России» заверили, что хакеры не получили доступа к банковским данным, «безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает». Служба безопасности заблокировала скомпрометированный аккаунт и «перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа», добавили в компании.

29 июля Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что неизвестные выложили в Сеть часть базы данных отправлений, предположительно «Почты России». В интернет утекли, в частности, имена и телефоны отправителей и получателей.

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В конце июля Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» по ч. 1 ст. 13.11 КоАП за нарушение законодательства в сфере оборота персональных данных клиентов. Поводом стали сообщения о сливе в Сеть данных из внутренних аккаунтов компании: ФИО, электронные адреса и телефоны. «Ростелеком» начал расследование. Там предположили, что к утечке мог быть причастен уволенный сотрудник, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. После этого канал «Утечки информации» сообщил, что в открытом доступе оказались данные клиентов сервиса «Умный дом».

До этого Роскомнадзор составил протокол на сервис «Яндекс.Еда» из-за утечки данных курьеров.

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Теги
Елена Чернышова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Роскомнадзор Почта России утечка данных
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