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Глава «Почты России» назвал страны, с которыми прервана почтовая связь

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Почтовое сообщение у России прервано только со Швецией, Данией, Польшей и частично с Финляндией, с остальными странами сообщение идет бесперебойно, сообщил в интервью телеканалу РБК глава «Почты России» Максим Акимов.

«В отношении почтового сообщения, классических почтовых отправлений, экспресс-доставок, могу сказать, что у нас кроме Швеции, Дании, Польши, в части определенной — кроме посылочного бизнеса — у нас письменное обращение сохранилось и с Финляндией, мы со всеми странами кроме этих сохранили почтовое сообщение. Почти со всеми странами Западной Европы, Евросоюза оно осуществляется бесперебойно и мы здесь даже в логистике не чувствуем никаких существенных задержек или сбоев», — рассказал Акимов.

«Почта России» допустила приостановку приема международных отправлений
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Фото:Олег Яковлев / РБК

Он добавил, что у «Почты России» сейчас работают две дочерние компании в Китае и компания в Германии RusРost GmbH. Говоря о статусе европейской компании, он отметил, что, «несмотря на довольно сложный диалог с коллегами», удалось обеспечить ее работу.

«Мы пока никаких крупных историй (ребрендинга или смены юрлица этой компании. — РБК) не делали и не планируем», — заявил он.

«Почта России» после начала российской военной операции и введения западных санкций допускала приостановку приема международных отправлений. Оператор тогда предупредил об увеличении сроков доставки из-за закрытия воздушного пространства, поскольку часть посылок стало возможно доставлять только наземным транспортом.

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«Почта России» допустила приостановку приема международных отправлений
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