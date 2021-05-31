Интервью главы «Почты России» Максима Акимова. Главное

О собственном маркетплейсе

«Своего маркетплейса у «Почты России» не будет, но как канал продвижения других маркетплейсов и товарных витрин — ок, почему нет. Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину goods, например, и могут добавиться и другие. Мы не будем сами управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижении собственной электронной полки».

Решены ли проблемы со сроками доставки из-за пандемии

«Нет, мы не решили эти проблемы, и нам ровно в той же степени больно за проблемы, которые есть у наших клиентов. Проблемы были вызваны двумя факторами — вся логистика e-comm-экспорта была построена на грузовых емкостях пассажирских бортов. Когда этой емкости не стало, альтернативу найти было невозможно. В итоге сами емкости подорожали примерно в десять раз. При этом мы не переложили эту цену на продукт для наших клиентов, хотя для нас это стало значительно дороже и менее маржинально».

Почему «Почта России» станет холдингом

«Мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости. Посмотрите на Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post — это холдинги. И вполне понятно, почему разумная человеческая мысль в других частях света пришла к этому: управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно. Жесткая конструкция при любом потрясении рассыпается. Это как авиационное крыло — оно должно иметь некоторую степень гибкости, и холдинговая структура это обеспечит».

Об эксперименте по продаже вина через «Почту России»

«Это не история про «не хватило, забежал на почту, догнался». <...> Эксперимент должны запустить 1 сентября, Максим Станиславович Орешкин (помощник президента. — РБК) поставил жесткие обязательства. <...> Чтобы не было ни у кого мыслей, что «Почта» спаивает, напомню, что мы как раз ушли с этого рынка (продажи пива в отделениях), и правильно сделали. Представить себе алкоголика, который получил это тяжелое заболевание в результате увлечения качественным российским вином, наверное, можно, но все-таки это не массовый случай. Массовый случай — более доступные по соотношению цены и содержания спирта напитки. В такую игру мы не играем».

О франшизе и почтальонах с частичной занятостью

«Еще подумываем часть отделений отдать франчайзинговым партнерам, но это крайне непростая тема, и если это делать, то взвешенно и аккуратно. Надеемся, что будем развивать сеть на базе частичной занятости, когда человек будет числиться на одну десятую ставку у нас в силу регуляторного ограничения, требующего допускать к работе с почтовыми отправлениями только штатных сотрудников, но в то же время будет предпринимателем, который будет продавать сервис».

О конкуренции с X5 Retail Group и «Яндекс.Лавка»

«Это, скорее, режим dark stores (магазин-склад для сбора онлайн-заказов. — РБК), когда мы используем отделение для доставки товаров первой необходимости, которые там лежат и могут быть по клику доставлены. Например, у вас закончился стиральный порошок, мы прекрасно знаем, какой стиральный порошок вы покупаете, в том числе у нас. Он у нас всегда есть в отделении, которое находится в соседнем от вас микрорайоне, и мы привезем его вам в течение 20 минут».

О судьбе имущественного комплекса

«В общем, это все редевелопмент, а в какой именно форме — продажа, рекапитализация через, может быть, инкорпорирование и внесение в капитал денег партнера, — это в каждом конкретном случае решается. Но у нас уже есть сильные предложения от игроков в отношении конвертации ряда наших объектов и в гостиничные сети, и в объекты универсального назначения, и инвестирование в реконструкцию в режиме городских складов, и инвестирование в точки городской культурной жизни, каких-то культурных активностей».

О доставке грузов дронами

«[Эксперимент по доставке грузов дронами, проводимый в прошлом году компанией, признан успешным.] Дальше в четырех субъектах будет проводиться более длительный эксперимент уже на протопромышленной основе. Это будут десятки маршрутов, тяжелые дроны с серьезным транспортным плечом, способностью нести полезный вес. Для нас это очень нужная и экономически оправданная вещь. Это не способ подмигнуть правительству, поиграть в инновационные игры. Мы видим в модели, что при масштабировании в течение какого-то количества лет мы окупим наши инвестиции в сервис нашего партнера или партнеров. Пока думаем о модели. Возможно, будем работать по логистической модели, «покупке часов», то есть партнер сможет использовать свою инфраструктуру для оказания услуг не только нам. Может быть, это будут наши аппараты. Я верю в эту историю, и в том числе в то, что когда-нибудь легкий дрон заменит почтальона».

О новой роли почтальонов при работе с пенсионерами

«Это и режимы по более простому доступу к госуслугам, к передаче медицинских данных, измерение каких-то базовых параметров состояния здоровья человека, доставка средств реабилитации и др. Такой «мобильный соцработник». Но мобильный — в классическом смысле, «на ногах». <...> Очень важная часть — это субъективные сведения, которые сам человек о себе говорит. Люди могут поинтересоваться состоянием здоровья, предоставить эту информацию родственникам по их запросу. Какую-то базовую коммуникацию сделать. Потом предоставить это органам социальной защиты или в отношении условий жизни. Мы ногами посещаем этих людей. Это канал».