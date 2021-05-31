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Бизнес ,  
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Интервью главы «Почты России» Максима Акимова. Главное

«Почта России» обновляет свою стратегию. Глава оператора Максим Акимов в интервью РБК рассказал ее детали, а также о продаже вина, развитии франшизы и оставшихся проблемах с доставкой грузов. Главное из интервью — в обзоре РБК
Максим Акимов
Максим Акимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

О необходимости частных денег в капитале «Почты России»

«Почте России» неплохо было бы, безусловно, оставляя контроль со стороны государства, так или иначе иметь у себя частный капитал. То есть иметь другую сторону для диалога, которая бы немножко подвинчивала мозг менеджменту, давала бы правильные ориентиры по поводу операционной эффективности и оптимизационной работы внутри. <...> В небольшом объеме частный капитал в «Почте России» — это была бы довольно сбалансированная и правильная вещь, такая «гигиеническая присадка». При проведении IPO или private equity небольшого объема желающих будет много, и условную «книгу заявок» мы очень эффективно закроем».

Глава «Почты России» — РБК: «Мы себя задешево продавать не будем»
Бизнес
Максим Акимов

Зачем «Почте России» новая стратегия

«Есть две причины, из-за которых пришлось провести апгрейд стратегии. Был органический запрос, который вырос в компании. Переосмыслить себя акционерным обществом, стать коммерческой структурой — это значит «бустить» внутри каждый день разные изменения, переосмыслять каждый бизнес-блок, продуктовую команду и т.д. <...> Второй стрим — за 2020-й рынок здорово поменялся. Ключевой для нас — электронной коммерции, показавший взрывной рост, — изменился структурно. На нем произошло три тектонических сдвига. Первый — это переход потребителей с трансграничной торговли на domestic market: российская электронная полка научилась работать с локальным клиентом, дав продукт не хуже, а иногда и лучше, чем зарубежный маркетплейс. Это подтолкнуло к появлению второго важного фактора — вопроса скорости доставки, который стал вызовом, на который нужно отвечать. И третий большой сдвиг — это изменение структуры самих маркетплейсов: продавцов стало так много, что инфраструктуры стало не хватать».

«Почта России» в 4 раза увеличит траты на отечественный софт к 2030 году
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Фото:Олег Яковлев / РБК

О собственном маркетплейсе

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«Своего маркетплейса у «Почты России» не будет, но как канал продвижения других маркетплейсов и товарных витрин — ок, почему нет. Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину goods, например, и могут добавиться и другие. Мы не будем сами управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижении собственной электронной полки».

Решены ли проблемы со сроками доставки из-за пандемии

«Нет, мы не решили эти проблемы, и нам ровно в той же степени больно за проблемы, которые есть у наших клиентов. Проблемы были вызваны двумя факторами — вся логистика e-comm-экспорта была построена на грузовых емкостях пассажирских бортов. Когда этой емкости не стало, альтернативу найти было невозможно. В итоге сами емкости подорожали примерно в десять раз. При этом мы не переложили эту цену на продукт для наших клиентов, хотя для нас это стало значительно дороже и менее маржинально».

Почему «Почта России» станет холдингом

«Мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости. Посмотрите на Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post — это холдинги. И вполне понятно, почему разумная человеческая мысль в других частях света пришла к этому: управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно. Жесткая конструкция при любом потрясении рассыпается. Это как авиационное крыло — оно должно иметь некоторую степень гибкости, и холдинговая структура это обеспечит».

«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя
Бизнес
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Об эксперименте по продаже вина через «Почту России»

«Это не история про «не хватило, забежал на почту, догнался». <...> Эксперимент должны запустить 1 сентября, Максим Станиславович Орешкин (помощник президента. — РБК) поставил жесткие обязательства. <...> Чтобы не было ни у кого мыслей, что «Почта» спаивает, напомню, что мы как раз ушли с этого рынка (продажи пива в отделениях), и правильно сделали. Представить себе алкоголика, который получил это тяжелое заболевание в результате увлечения качественным российским вином, наверное, можно, но все-таки это не массовый случай. Массовый случай — более доступные по соотношению цены и содержания спирта напитки. В такую игру мы не играем».

О франшизе и почтальонах с частичной занятостью

«Еще подумываем часть отделений отдать франчайзинговым партнерам, но это крайне непростая тема, и если это делать, то взвешенно и аккуратно. Надеемся, что будем развивать сеть на базе частичной занятости, когда человек будет числиться на одну десятую ставку у нас в силу регуляторного ограничения, требующего допускать к работе с почтовыми отправлениями только штатных сотрудников, но в то же время будет предпринимателем, который будет продавать сервис».

«Почта России» протестирует доставку дронами в болотах и глухих местах
Технологии и медиа
Фото:Андрей Огородник / ТАСС

О конкуренции с X5 Retail Group и «Яндекс.Лавка»

«Это, скорее, режим dark stores (магазин-склад для сбора онлайн-заказов. — РБК), когда мы используем отделение для доставки товаров первой необходимости, которые там лежат и могут быть по клику доставлены. Например, у вас закончился стиральный порошок, мы прекрасно знаем, какой стиральный порошок вы покупаете, в том числе у нас. Он у нас всегда есть в отделении, которое находится в соседнем от вас микрорайоне, и мы привезем его вам в течение 20 минут».

О судьбе имущественного комплекса

«В общем, это все редевелопмент, а в какой именно форме — продажа, рекапитализация через, может быть, инкорпорирование и внесение в капитал денег партнера, — это в каждом конкретном случае решается. Но у нас уже есть сильные предложения от игроков в отношении конвертации ряда наших объектов и в гостиничные сети, и в объекты универсального назначения, и инвестирование в реконструкцию в режиме городских складов, и инвестирование в точки городской культурной жизни, каких-то культурных активностей».

О доставке грузов дронами

«[Эксперимент по доставке грузов дронами, проводимый в прошлом году компанией, признан успешным.] Дальше в четырех субъектах будет проводиться более длительный эксперимент уже на протопромышленной основе. Это будут десятки маршрутов, тяжелые дроны с серьезным транспортным плечом, способностью нести полезный вес. Для нас это очень нужная и экономически оправданная вещь. Это не способ подмигнуть правительству, поиграть в инновационные игры. Мы видим в модели, что при масштабировании в течение какого-то количества лет мы окупим наши инвестиции в сервис нашего партнера или партнеров. Пока думаем о модели. Возможно, будем работать по логистической модели, «покупке часов», то есть партнер сможет использовать свою инфраструктуру для оказания услуг не только нам. Может быть, это будут наши аппараты. Я верю в эту историю, и в том числе в то, что когда-нибудь легкий дрон заменит почтальона».

О новой роли почтальонов при работе с пенсионерами

«Это и режимы по более простому доступу к госуслугам, к передаче медицинских данных, измерение каких-то базовых параметров состояния здоровья человека, доставка средств реабилитации и др. Такой «мобильный соцработник». Но мобильный — в классическом смысле, «на ногах». <...> Очень важная часть — это субъективные сведения, которые сам человек о себе говорит. Люди могут поинтересоваться состоянием здоровья, предоставить эту информацию родственникам по их запросу. Какую-то базовую коммуникацию сделать. Потом предоставить это органам социальной защиты или в отношении условий жизни. Мы ногами посещаем этих людей. Это канал».

Авторы
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Анна Балашова Анна Балашова
«Почта России» Максим Акимов
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