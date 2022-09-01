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Гуцериев отметил роль Горбачева в уничтожении «сатанинского режима»

Гуцериев назвал Горбачева человеком, который не боялся писать историю. Он отметил вклад первого президента СССР в появлении в стране свободы слова, возрождения духовенства, а также создания основы для рыночной экономики
Михаил Горбачев (архивное фото)
Михаил Горбачев (архивное фото) (Фото: Василий Корнеев / ТАСС)

Первого президент СССР Михаил Горбачев избавил страну от неэффективного наследия коммунизма, открыл путь к рыночной экономике и вновь позволил людям поверить в Бога, тем самым уничтожив «сатанинский режим». Об этом в статье о Горбачеве заявил российский предприниматель Михаил Гуцериев.

«Есть личности, которых история выносит на страницы учебников. Просто так, из-за хронологической необходимости. А есть те, кто пишет эту историю, размашисто, не стесняясь клякс и правок, зачеркивая или вырывая целые страницы, если они наполнены ложью и страхом. Таков Горбачев», — написал бизнесмен.

По его словам, первый президент СССР привнес в страну молодость, подарил ей «яркое, весеннее утро, залитое солнцем, наполненное радостью, надеждой, будущим».

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Михаил Горбачев

Гуцериев отметил, что Горбачев отверг «кровь Афганистана», разрешил людям молиться, тем самым уничтожив «сатанинский режим, отрезавший людей от божественного мироздания». «И даже если бы все остальное было ошибкой, только лишь возвращением людей к Богу Михаил Сергеевич уже увековечил память о себе. Право на веру открыло путь духовного развития миллионам стремящихся к поиску нравственной правды», — подчеркнул предприниматель.

Он также указал, что путь, который выбрал бывший генсек, был не простым, однако единственно верным. «Горбачев открыл нам мир. И нас миру. Как малым несмышленым детям он показал, что для нормальной, человеческой жизни не надо воровать, а можно просто зарабатывать, необязательно бежать за границу, а можно просто поехать, что мир не ограничен передовицей «Правды» и килькой в томате и докторской колбасой. Он показал и доказал нам, что мы сами, а не 6-ая статья Конституции (в основном документе СССР в этой статье руководящей силой общества называлась Коммунистическая партия — РБК) должны кроить нашу жизнь, воспитывать наших детей, без принуждения, без хлыста, любить и уважать свою Родину», — написал бизнесмен в прощальном письме.

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Гуцериев подчеркнул, что сегодня любые слова, подводящие итоги жизни Горбачева, меркнут на фоне масштаба его личности. «Михаил Сергеевич внес огромный вклад в формирование новой страны, построенной на стремлении к основным правам и свободам каждого гражданина, нацеленной на интеграцию в мировую экономическую и политическую систему. Он сумел провести реформы, без которых немыслима современная Россия, создал основу для развития предпринимательской инициативы и рыночных отношений. Горбачев вновь открыл для России капитализм. И как бы этот строй ни критиковали, время показало, что крепче фундамента для социального и финансового благополучия общества никто в мире еще не придумал», — заключил предприниматель и выразил соболезнования близким Горбачева и коллективу его фонда.

Путин простился с Горбачевым
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Экс-президент СССР умер вечером 30 августа в Москве, ему был 91 год. В Центральной клинической больнице уточнили, что Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни. В последнее время он страдал от заболевания почек, об этом говорили в начале лета в «Горбачев-фонде». Там сообщали, что политик последние несколько лет проходит гемодиализ.

Президент России Владимир Путин отметил, что Горбачев оказал «огромное влияние на ход мировой истории» и «глубоко понимал, что реформы необходимы».

Прощание с Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Оно пройдет в Колонном зале Дома союзов. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году. Владимир Путин не сможет посетить церемонию из-за графика, однако он уже посетил ЦКБ и простился с политиком там. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в церемонии будут элементы госпохорон, включая караул, государство также поможет в организации

Свои соболезнования в связи со смертью первого президента СССР помимо российских государственных деятелей выразили и западные официальные лица. Президент США Джо Байден назвал его человеком с воображением, «способным увидеть, что другое будущее возможно». Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политик показал, как «один государственный деятель может изменить мир к лучшему».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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