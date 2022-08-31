Как западные политики отреагировали на смерть Горбачева
Президент Франции Эммануэль Макрон: «Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: «Михаил Горбачев был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории. Мир потерял выдающегося лидера глобального масштаба, приверженца многосторонних отношений и неутомимого борца за мир. Я глубоко опечален его кончиной».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения»
Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид: «Опечален известием о кончине Михаила Горбачева, последнего советского президента и лауреата Нобелевской премии мира (1990 года), который встал на путь радикальных реформ, которые также привели к окончанию холодной войны без кровопролития» (цитата по «РИА Новости»).
Канцлер Австрии Карл Нехаммер: «Михаил Горбачев, как никто другой, содействовал сближению между Востоком и Западом после падения «железного занавеса» в Европе и окончания холодной войны. Покойся с миром».
Глава МИД Британии Лиз Трасс: «Михаил Горбачев был выдающимся государственным деятелем, внесшим огромный вклад в глобальную безопасность и стабильность, работая с западными лидерами над прекращением холодной войны. Сейчас, более чем когда-либо, это наследие сотрудничества и мира должно восторжествовать».
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс: «Я опечалена известием о кончине Михаила Горбачева. Он был человеком, который пытался обеспечить лучшую жизнь для своего народа. Его жизнь имела важное значение, потому что без него и его мужества было бы невозможно мирно положить конец холодной войне».
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер: «Горбачев проделал огромную работу, однако не смог воплотить в жизнь все свои замыслы. Он частично пострадал из-за проведения в жизнь идей, к которым общество не было до конца готово. Но люди в Восточной Европе и немцы, и в конце концов россияне в большом долгу перед ним за вдохновение, смелость в движении вперед с этими идеями свободы».
Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони: «Чемпион демократии ушел. Михаил Горбачев — человек, изменивший историю ХХ века. Его дальновидности и здравого смысла будет недоставать особенно в этот трудный момент международной политики».