Как в России отреагировали на смерть Горбачева

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Как бывшие и действующие российские политики, общественные деятели оценивают его роль в истории страны — в материале РБК

Михаил Горбачев (Фото: Иван Секретарев / AP)

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты: «Умер Михаил Горбачев, автор нового мышления и перестройки, которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память», — написал он.

Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко»: «Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью, это уж наша ответственность <...> Немногие лидеры в истории оказали такое решающее влияние на свое время. За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев: «Уход Михаила Сергеевича Горбачева — трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так — к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан. Да, во времена Советского Союза было много великих достижений, среди которых в первую очередь Победа и космос. Но если эти победы и были системными, то благодаря подвигам народа, а не системе советской власти. <...> Именно Горбачев сломал систему, которая изначально была ложной и которая со временем выродилась в антинародную».

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Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР: «Горбачев был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остается сложной и противоречивой исторической фигурой. По-христиански жаль… Так же как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху перестройки и нового мышления и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира».

Алексей Венедиктов, журналист (признан в России иностранным агентом): «Мне кажется, что мы все осиротели, но не все это поняли еще. Михаил Сергеевич — это фигура уже историческая, я бы сказал, мифологическая. А я потерял друга, а не президента, вот и все» (цитата по «РИА Новости»).

Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по СМИ: «Не могу разделить пафоса людей, злословящих у еще неостывшего тела. Это не по-человечески и не по-божески, как бы ни относиться к покойному. Как у автора книги о развале СССР и провале перестройки («Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым»), у меня есть свое понимание личности Горбачева и его роли в истории. Но сегодня, в день смерти Михаила Сергеевича, я предпочту воздержаться от оценок».

Андрей Макаревич, музыкант: «Он сделал все, чтобы Россия стала равной среди равных, свободной среди свободных. Россия оказалась не готова. Те, кто поливал его грязью, даже не понимали, сколько хорошего он сделал и для них тоже. Чуда не случилось, и страна мало-помалу вернулась в свое обычное состояние. И еще: он не украл ни рубля. Странно, правда?»

Евгений Миронов, актер: «Для меня это личная утрата. Мы были близки с Михаилом Сергеевичем. У нас были очень теплые отношения. Он много рассказывал мне о себе, о своем детстве. А работая над спектаклем («Горбачев» главную роль исполнил Миронов — РБК), я прочувствовал подробности его характера, его личности. Он был человеком очень жизнерадостным, отрытым, с большим сердцем, великодушным человеком, умеющим прощать. <...> Я рад, что мы успели сделать этот спектакль и Михаил Сергеевич успел его посмотреть. После просмотра спектакля он сказал, что видел себя и живую Раису на сцене».

Михаил Федотов, экс-глава СПЧ: «То, что он вернул Россию в общецивилизационное развитие, — великое дело, потом ему на смену пришел Ельцин и последующие главы нашего государства, но самый главный шаг сделал именно Горбачев, и мы должны понимать, что это историческая фигура, человек, который отодвинул человечество от граней ядерной войны и благодаря которому мир перестал делиться на блоки: на блоки Варшавского договора и блок НАТО».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов: «В свое время он один решился на перемены, пошел против всей мощной советской номенклатуры. Но у него хватило мужества пройти до конца. Конечно, он должен был лавировать, идти на компромиссы, иначе его бы уничтожили по пути. Иногда компромиссы нам казались чрезмерными. И он победил, с издержками, с жертвами, но победил. Новая демократическая Россия была создана благодаря ему. К сожалению, сам он, спасая большую страну, стал жертвой борьбы за власть. Не он виноват в развале страны. Его имя останется в истории, как имя смелого политика и светлого человека».