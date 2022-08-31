Путин заявил об огромном влиянии Горбачева на ход мировой истории

Президент указал, что Горбачев возглавлял страну в период сложных изменений и масштабных внешнеполитических вызовов. Также глава государства отметил благотворительную и просветительскую деятельность Горбачева в последние годы

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева.

«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», — говорится в сообщении.

Путин особо отметил гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность, которой Горбачев занимался в последние годы.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Горбачев стоял у истоков многих преобразований и стал олицетворением глобальных перемен в России и мире. «Он всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за страну», — подчеркнул председатель правительства.

Президент США Джо Байден назвал Горбачева «редким лидером, человеком с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и рискнувшим своей карьерой, чтобы достичь его». «Результатом стали более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», — добавил он.

Свои соболезнования также выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, который заявил, что «выбор» Горбачева «открыл россиянам путь к свободе», а его приверженность миру в Европе изменила общую историю.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что политика перестройки заложила основу для окончания холодной войны, ликвидации границ и воссоединения Европы и Германии.

Кроме того, соболезнования выразили официальные лица Израиля, Японии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Евросоюза, ООН, НАТО и т.д.

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. В Центральной клинической больнице заявили, что политик скончался «после тяжелой и продолжительной болезни», долгое время у него были проблемы с почками. В «Горбачев-фонде» сообщили, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его жена Раиса, умершая в 1999 году.

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Горбачев вступил в должность генерального секретаря ЦК КПСС в 1985 году. На этом посту он провозгласил курс на перестройку — комплекс экономических, политических, социальных и идеологических реформ. Итогами этого периода стали демократические преобразования, конец холодной войны и гонки вооружений с одной стороны, но с другой — тяжелая экономическая ситуация и рост сепаратистских настроений в советских республиках. В конце 1991 года с распадом СССР Горбачев сложил с себя полномочия главы государства.