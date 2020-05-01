Трейдеры увидели риски роста цен на бензин

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500% Общество, 06:43 Вильфанд перечислил «очаги» теплой погоды в России на предстоящей неделе Общество, 06:40 Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Политика, 06:11 Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом Общество, 05:45 МВД Венесуэлы сообщило о предотвращении вторжения боевиков из Колумбии Политика, 05:10 Трамп анонсировал создание в США вакцины от коронавируса до конца года Общество, 04:48 AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств Общество, 04:02 Трамп заявил об отсутствии данных разведки в США о коронавирусе до января Политика, 03:39 Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому Политика, 02:50 Президент Сербии анонсировал отмену введенного из-за вируса режима ЧС Общество, 02:26 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек Общество, 01:54 Эксперт Минздрава обозначил пик эпидемии коронавируса в России Общество, 01:41 В Праге установили доску и памятник бойцам Русской освободительной армии Политика, 01:38 Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандального высказывания Общество, 00:33
Бизнес ,  
0 

Трейдеры увидели риски роста цен на бензин

Из-за смягчения требований к продажам на бирже может возникнуть дефицит топлива
Трейдеры и владельцы независимых АЗС опасаются роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за двукратного снижения нормы обязательной продажи нефтепродуктов на бирже. Решение принято на фоне резкого падения их производства
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения производства на треть и сокращения нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Владельцы независимых АЗС закупают более половины топлива на бирже, а теперь после снижения властями биржевых нормативов опасаются его дефицита.

Производство бензина в России в апреле, по данным ЦДУ ТЭК, упало на 33,5% к уровню марта, до 2,28 млн т, а дизельного топлива — на 16,5%, до 5,46 млн т. Поставки на внутренний рынок снизились еще больше: по бензину — на 37,4%, до 1,8 млн т, дизельного топлива — на 23%, до 2,55 млн т.

Одновременно с падением производства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго 30 апреля подписали совместный приказ о снижении нормативов обязательной продажи нефтепродуктов на бирже для их производителей. Норматив продажи бензина на период до 30 июня будет снижен с 10 до 5% от объема его производства, дизельного топлива — с 6 до 3%. В ФАС сочли, что временное снижение нормативов продаж позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов.

Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Бизнес
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Документ начал готовиться, когда из-за падения спроса на топливо, вызванного введенным во многих регионах режимом самоизоляции, биржевые цены на него упали. Как подсчитывали эксперты «Аналитика товарных рынков», в результате нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток. Так, с 1 по 20 апреля АИ-92 подешевел в европейской части России на 14,1%, до 35,7 тыс. руб. за т на СПбМТСБ, привел расчеты гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов.

Однако только в ожидании введения запрета на импорт топлива и решения властей по снижению обязательных биржевых продаж с 21 по 28 апреля бензин АИ-92, по расчетам Турукалова, подорожал на 12,8%, до 40,4 руб. за т. Из-за снижения нормативов реализации топлива на бирже, как говорит глава «Аналитики товарных рынков», на рынке может возникнуть его недостаток уже к июню. «Если май российский рынок в принципе может пройти более-менее спокойно за счет имеющихся запасов, то в июне принятые решения могут привести к скачку цен на топливо на фоне восстановления уровня спроса», — отмечает Турукалов.

«Даже плавный рост оптовых цен на топливо на бирже сейчас бьет по экономике розницы, снижая ее маржинальность, что в условиях упавших объемов продаж весьма неблагоприятно», — отмечает глава Независимого топливного союза Павел Баженов (объединяет владельцев АЗС и трейдеров).

«Если нефтяники будут придерживаться нормативов и кратно снизят продажи, мы столкнемся с дефицитом предложения и скачком оптовых цен на фоне повышенного спроса», — сказала РБК совладелица сети АЗС GP Vympel в Саратовской области Екатерина Савкина, добавляя, что рост оптовой цены бензина через две недели отражается на его стоимости на заправке. Она отметила, что ее сеть покупает 70% топлива на бирже. «Дисбаланс спроса и предложения уже налицо. В Саратовской области, где режим изоляции менее жесткий, чем в Москве, спрос на бензин и дизель упал всего на 20% по сравнению с уровнем до карантина, а нормативы продаж на бирже снизились вдвое», — указывает она.

РБК направил запросы в ФАС и Минэнерго.

Президент Российского топливного союза (объединяет владельцев АЗС) Евгений Аркуша заявил РБК, что решение о снижении вдвое нормативов биржевых продаж на фоне значительного падения производства могло бы привести к нарушению баланса спроса и предложения на биржевых торгах и росту оптовых цен. Но последние рекомендации регуляторов о необходимости сохранения объемов продаж на прежнем уровне позволяют рассматривать снижение нормативов как устранение возможности возникновения антимонопольных рисков на фоне падения спроса, добавил он. Антимонопольные риски могли возникнуть из-за того, что, например, какой-нибудь НПЗ ввиду снижения спроса поставил бы на биржу меньше 10% от объема производства бензина, за что его могла оштрафовать ФАС.

В среду, 29 апреля, на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса президент Владимир Путин заявил, что нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. «Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке», — сказал он.

По данным Московской топливной ассоциации, цены на столичных АЗС с начала апреля не росли и не падали. Средняя цена АИ-92 27 апреля составила 43,05 руб. за литр, АИ-95 — 47,11 руб. за литр, 47,6 руб. стоил литр дизельного топлива.

Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России
Экономика
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Меры самоизоляции в большинстве регионов России действуют с 28 марта и продлены до 11 мая. В Москве они включают пропускной режим для передвижения на транспорте. По данным аналитиков банка ВТБ, объем покупок бензина в России с 30 марта по 19 апреля снизился в среднем на 31% по сравнению со средними значениями марта.

2 апреля министр энергетики Александр Новак прогнозировал снижение спроса на топливо в России до 40%, тогда как в Европе на фоне коронавируса его потребление уже упало к тому моменту на 70%. Чтобы не допустить падения цен на топливо на фоне снижения спроса, правительство приняло решение о запрете на полгода импорта дешевого бензина в Россию (пока не вступило в силу).

Автор: Людмила Подобедова
Теги: производство бензина, коронавирус, Минэнерго РФ, ФАС
Материалы по теме
Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России
Экономика
Производство бензина в России упало почти на 20%
Бизнес
Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter