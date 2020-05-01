Трейдеры увидели риски роста цен на бензин

Трейдеры и владельцы независимых АЗС опасаются роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за двукратного снижения нормы обязательной продажи нефтепродуктов на бирже. Решение принято на фоне резкого падения их производства

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Трейдеры и владельцы АЗС увидели риски роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения производства на треть и сокращения нормативов его продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Владельцы независимых АЗС закупают более половины топлива на бирже, а теперь после снижения властями биржевых нормативов опасаются его дефицита.

Производство бензина в России в апреле, по данным ЦДУ ТЭК, упало на 33,5% к уровню марта, до 2,28 млн т, а дизельного топлива — на 16,5%, до 5,46 млн т. Поставки на внутренний рынок снизились еще больше: по бензину — на 37,4%, до 1,8 млн т, дизельного топлива — на 23%, до 2,55 млн т.

Одновременно с падением производства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго 30 апреля подписали совместный приказ о снижении нормативов обязательной продажи нефтепродуктов на бирже для их производителей. Норматив продажи бензина на период до 30 июня будет снижен с 10 до 5% от объема его производства, дизельного топлива — с 6 до 3%. В ФАС сочли, что временное снижение нормативов продаж позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов.

Документ начал готовиться, когда из-за падения спроса на топливо, вызванного введенным во многих регионах режимом самоизоляции, биржевые цены на него упали. Как подсчитывали эксперты «Аналитика товарных рынков», в результате нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток. Так, с 1 по 20 апреля АИ-92 подешевел в европейской части России на 14,1%, до 35,7 тыс. руб. за т на СПбМТСБ, привел расчеты гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов.