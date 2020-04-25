Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

Стоимость бензина в России не понизится из-за снижения цен на нефть. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1» заявил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

«Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть», — сообщил Алекперов. Он объяснил, что стоимость бензина связана с налоговыми выплатами. В 2020 году, по словам главы ЛУКОЙЛа, продавцы заплатят 700 млрд руб. дополнительных налогов в адрес государства.

Алекперов назвал стабильными текущие цены на бензин в России.

22 апреля лидер «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов сказал, что министр энергетики Александр Новак не поддержал его предложение на несколько месяцев выйти из демпфирующего соглашения, чтобы понизить розничные цены на бензин. Новак, по словам Миронова, заявил, что лично против такой идеи. Министр отметил в разговоре с депутатом, что цены на бензин в России не растут.