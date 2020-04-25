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Обвал цен на нефть ,  
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Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

BRENT BR-5.20 $21,58 -3,83%
Лукойл LKOH ₽4 745,5 -3,2% Купить

Стоимость бензина в России не понизится из-за снижения цен на нефть. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1» заявил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

«Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть», — сообщил Алекперов. Он объяснил, что стоимость бензина связана с налоговыми выплатами. В 2020 году, по словам главы ЛУКОЙЛа, продавцы заплатят 700 млрд руб. дополнительных налогов в адрес государства.

Алекперов назвал стабильными текущие цены на бензин в России.

Россияне почти на треть сократили покупки бензина на фоне самоизоляции
Бизнес
Фото: Александр Щемляев / Global Look Press

22 апреля лидер «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов сказал, что министр энергетики Александр Новак не поддержал его предложение на несколько месяцев выйти из демпфирующего соглашения, чтобы понизить розничные цены на бензин. Новак, по словам Миронова, заявил, что лично против такой идеи. Министр отметил в разговоре с депутатом, что цены на бензин в России не растут.

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
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Московский нефтеперерабатывающий завод


17 марта президент России Владимир Путин указал, что АИ-92 за год вырос в цене на 10,44%, а увеличение цен на бензин вдвое опередило инфляцию при падении стоимости нефти в два раза. Тогда он потребовал от профильных министерств установить контроль над ценами на нефтепродукты и сохранить стоимость бензина на прежнем уровне.

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