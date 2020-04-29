Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 14:00
Истории успеха: чей бизнес растет даже во время кризиса Индустрия 4.0, 16:44  Цена нефти Brent превысила $23 за баррель Quote, 16:33 Путин заявил о недопустимости дефицита топлива на внутреннем рынке Экономика, 16:29 Марадона попросил «руку бога» завершить пандемию Спорт, 16:28 В Подмосковье МВД и ФСБ изъяли более тысячи нелегальных аппаратов ИВЛ Общество, 16:28 Путин описал ситуацию на рынке нефти фразой «такого еще не было» Экономика, 16:21 Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть Экономика, 16:13 ВТБ предупредил о предлагающих заключение договоров на дому мошенниках Общество, 16:12 Темные лошадки у рупора: как использовать PR-инструменты в пандемию Pro, 16:03 Незаконная майнинг-ферма нанесла «Россети» ущерб в 118 млн рублей Крипто, 16:01 Студентам-медикам пообещали ₽100 тыс. за борьбу с коронавирусом в Москве Общество, 16:00 В Москве умер настоятель храма в Крылатском Общество, 15:55 Домашняя собака в США впервые заразилась коронавирусом Стиль, 15:51 Экс-сотрудник «Локомотива» вспомнил о желании купить Кака в 2001 году Спорт, 15:45
Экономика ,  
0 

Путин заявил о недопустимости дефицита топлива на внутреннем рынке

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допустить дефицит топлива на внутреннем рынке. Об этом он сказал во время совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке», — сказал Путин. Он уточнил, что также недопустимо ограничение энергоснабжения предприятий или населенных пунктов России.

Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Бизнес
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Путин отметил, что ведущие компании российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) входят в перечень системообразующих предприятий. От их стабильной работы, по его словам, зависят различные секторы экономики.

Президент указал на необходимость обеспечить долгосрочную устойчивость ТЭКа на всех этапах, начиная с добычи ресурсов и заканчивая работой предприятий сервиса малого и среднего бизнеса. Крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов и предприятий реального сектора, по словам Путина, необходимо продолжать.

В «Сколково» оценили потери ТЭКа из-за пандемии и падения цен на нефть
Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters
В начале апреля источники РБК сообщили, что правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина. Министр энергетики Александр Новак позднее заявил, что Минэнерго предлагает ввести шестимесячный запрет на импорт нефтепродуктов в Россию. По словам Новака, эта «вынужденная и не совсем рыночная» мера должна предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок и поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Теги: Владимир Путин, коронавирус, топливо, нефть
Материалы по теме
Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России
Экономика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Бизнес
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter