Путин заявил о недопустимости дефицита топлива на внутреннем рынке

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Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допустить дефицит топлива на внутреннем рынке. Об этом он сказал во время совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке», — сказал Путин. Он уточнил, что также недопустимо ограничение энергоснабжения предприятий или населенных пунктов России.

Путин отметил, что ведущие компании российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) входят в перечень системообразующих предприятий. От их стабильной работы, по его словам, зависят различные секторы экономики.

Президент указал на необходимость обеспечить долгосрочную устойчивость ТЭКа на всех этапах, начиная с добычи ресурсов и заканчивая работой предприятий сервиса малого и среднего бизнеса. Крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов и предприятий реального сектора, по словам Путина, необходимо продолжать.