Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

Московский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Минэнерго предлагает ввести запрет на импорт дешевого бензина на шесть месяцев, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил глава ведомства Александр Новак в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам Новака, это «вынужденная и не совсем рыночная» мера, к которой сейчас прибегают многие страны, в частности Казахстан, власти которого запретили ввоз нефтепродуктов.

«Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», — отметил министр (цитата по ТАСС).

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