Бизнес , 12 апр, 18:44
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Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
Московский нефтеперерабатывающий завод
Минэнерго предлагает ввести запрет на импорт дешевого бензина на шесть месяцев, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил глава ведомства Александр Новак в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
По словам Новака, это «вынужденная и не совсем рыночная» мера, к которой сейчас прибегают многие страны, в частности Казахстан, власти которого запретили ввоз нефтепродуктов.
«Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», — отметил министр (цитата по ТАСС).
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