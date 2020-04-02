Новак предсказал снижение потребления бензина в России на 40%

Падение спроса на моторное топливо в России в течение ближайших дней может составить 40%, заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, Россия не дойдет до уровня европейских стран, где сокращение составило 70%

Фото: Егор Алеев / ТАСС

На автозаправочных станциях Москвы падение потребления моторного топлива составило 20-30%, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики Алксандр Новак.

«На автозаправочных станциях, особенно в крупных городах, где вводится жесткий режим — например, в Москве, мы видим снижение на АЗС на 20-30% на бензин и дизельное топливо за счет снижения перевозок и активности потребления, а в других городах пока еще 10-15%», — сказал он.

Новак сравнил падение потребления моторного топлива в России и других странах. По его словам, судя по опыту Европы, спрос на автомобильное топливо будет падать.

«Если сравнить с Европой, которая уже более длительное время находится в режимах самоизоляции, например, в Бельгии снижение потребления нефтепродуктов на АЗС достигло 70% — фактически больше двух третей. Я думаю, что сценарии все примерно одинаковые, мы просто идем чуть более позже», — пояснил министр.

«Я не думаю, что у нас до 70% дойдет, но процентов до 40, по оценкам наших компаний, мы, может быть, в течение недели — двух увидим снижение», — резюмировал Новак.