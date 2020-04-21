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Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Цена на бензин на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости: каждую тонну компании продают с убытком в несколько тысяч рублей. Причина — в выплатах нефтяников в бюджет «в кризисные времена»
Роснефть ROSN ₽307,9 -1,91% Купить
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Газпром нефть SIBN ₽310 -0,03% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков». За неделю с 13 по 19 апреля цена на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала почти на 11%, или 4,2 тыс руб., и в понедельник, 20 апреля, составила 35,77 тыс. руб. за тонну (в европейской части России).

При этом издержки компаний, которые включают акциз, выплаты в бюджет по демпферу (механизм стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке), НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. руб. за тонну, сказал РБК гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. Таким образом, по его словам, компании получают чистый убыток примерно в 2,3 тыс. руб. на тонну бензина АИ-92.

Почему продажа топлива стала убыточной

Топливо подешевело из-за резкого падения спроса. По данным Reuters, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах). В России растет число заболевших коронавирусом, из-за чего крупные города несколько недель находятся на карантине, автомобильный трафик упал. Очевидно, что в таких рыночных условиях производители топлива готовы идти на понижение оптовых цен и соглашаются на дополнительные дисконты на бирже, говорит аналитик Сбербанка Андрей Громадин.

Основная причина появления отрицательной маржи на бензин на оптовом рынке — рост выплат по демпферу, говорит главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. Если в январе 2020 года он составлял 100 руб. за тонну, то теперь — больше 17 тыс. руб. за тонну. В этом году бюджет впервые заработал на демпфере, за год нефтяники могут перечислить государству 600–700 млрд руб., оценивали аналитики и Минфин. Это сгладит удар от обнуления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и резкого падения НДПИ при низких ценах нефти Urals (меньше $15 за баррель), объяснял в интервью «Коммерсанту» глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Почему нефтяники платят в бюджет за бензин?

Демпферные выплаты правительство запустило еще в 2018 году, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Механизм работает в обе стороны. Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России. Если цены на экспортном рынке падают, уже нефтяники обязаны перечислять деньги в бюджет и по этой причине не снижают стоимость топлива в стране. Так они поступают и сейчас: на экспортном рынке цена топлива составляет 23,5 тыс. руб. за тонну, то есть на треть дешевле, чем в России (это экспортный нетбэк: цена минус расходы на транспорт и налоги).

Премия на внутреннем рынке, часть которой компании перечисляют в бюджет в виде демпфера, считается не от фактической цены, а от условной, установленной правительством. На 2020 год условная цена — 53,6 тыс. руб. за тонну, сейчас она в полтора раза больше фактической оптовой цены на внутреннем рынке (35,77 тыс. руб.). Правительство установило слишком высокую условную цену, это приводит и к неоправданно высоким выплатам по демпферу, говорит Турукалов.

«Механизм демпфера очевидно нуждается в доработке. Однако правительство не собирается менять что-то в срочном порядке», — считает Громадин.

В марте нефтяные компании уже поднимали вопрос о выплатах по демпферу в 2020 году из-за низких цен на нефть и предлагали поменять формулу расчета, рассказывал ранее РБК федеральный чиновник. Им объяснили, что формулу, конечно, поменять можно, но в этом случае правительство просто на ту же сумму поднимет НДПИ: в кризисные времена бюджету надо помогать.

Как это сказывается на продавцах бензина на АЗС

Низкие цены на оптовом рынке привели к росту маржинальности бизнеса на автозаправках, где цены стабильны и не снижаются. По данным Refinitiv, маржинальный доход АЗС с начала года вырос на 3,8 п.п. до 17,3%. Но с учетом падения реализации удвоились и издержки на литр для владельцев заправок, говорит аналитик Reuters Максим Назаров. Таким образом, рост маржи в рознице за счет падения оптовой цены не исправит общую негативную ситуацию для переработки, уверен он.

Дополнительные меры по поддержке переработки пока не обсуждаются, сказал РБК федеральный чиновник. Законодательство в части переработки нефти нужно корректировать, но после карантинного периода, заявил в интервью «Интерфаксу» президент и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Стабилизировать ситуацию можно, снизив нормативы реализации нефтепродуктов на бирже, говорит источник, близкий к одной из нефтяных компаний. Пока, несмотря на падающий спрос, НПЗ по-прежнему обязаны выставлять на биржевые торги 10% от объема производства по автобензинам и керосину и 6% — по дизельному топливу, объясняет собеседник РБК.

По данным «Аналитики товарных рынков», ситуация на рынке бензина может начать выправляться уже в мае: многие нефтяные компании планируют дополнительные простои НПЗ помимо майских ремонтов. Снижение переработки нефти примерно на четверть и активный экспорт нефти и нефтепродуктов сами по себе приведут к сокращению продаж моторных топлив на бирже и поспособствуют росту биржевых цен, указывают эксперты.

Представители Минэнерго и крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» пока не ответили на запросы РБК.

Автор: Алина Фадеева
Теги: цена на бензин, коронавирус
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