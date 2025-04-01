У Hermès остался последний бутик в Москве

Hermès не стал продлевать аренду магазина в комплексе «Времена года» и офиса в Нижнем Кисельном переулке. Теперь у создателя легендарных сумок Birkin и Kelly в столице остался лишь один бутик — в Столешниковом переулке

Бутик Hermès в Столешниковом переулке, Москва (Фото: Константин Кокошкин / stock.picvario.media)

Французский модный дом Hermès, три года назад временно приостановивший работу своих бутиков в России, не продлил договор аренды с люксовым торговым центром «Времена года». Об этом говорится в приложении к бухгалтерской отчетности его российской «дочки» («Эрмес рус») за 2024 год.

Из него также следует, что в комплексе на Кутузовском проспекте компания занимала помещение общей площадью 450 кв. м. Изначально договор аренды с собственником «Времен года» действовал до 30 сентября 2035 года. Но, судя по документам, впоследствии этот срок был сокращен до конца ноября прошлого года. «В 2024 году «Эрмес рус» было принято решение закрыть подразделение и расторгнуть договор аренды», — подчеркивается там. Ставка аренды по этим помещениям могла составлять от 15 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, говорит один из консультантов на рынке торговой недвижимости.

Бутик Hermès в комплексе на Кутузовском проспекте открылся в 2020 году. Его проектированием занималось французское архитектурное бюро RDAI, которое модный дом ранее привлекал и к открытию собственного пространства в Париже. При отделке московского магазина, в частности, был использован мотив Hermès Ex-Libris, который напоминает интерьеры знаменитого бутика компании на улице Фобур-Сент-Оноре в столице Франции. В нем можно было приобрести женскую и мужскую одежду, а также сумки, ювелирные украшения, часы, мебель и товары для дома, косметику и парфюмерию.

Но 5 марта 2022 года «дочка» французского модного дома в связи с началом специальной военной операции на Украине приостановила деятельность в России, временно закрыла свои магазины в Москве и бессрочно отложила открытие достроенного бутика в Петербурге. Четвертый пакет антироссийских санкций ЕС, принятый вскоре после этого, запретил экспорт в Россию предметов роскоши стоимостью более €300. Это сделало невозможной операционную деятельность «Эрмес рус» в России и заставило ее полностью прекратить импорт товаров, указано в отчетности компании.

Во французском офисе Hermès и «Временах года» на запросы РБК не ответили.

Чем известен Hermès Один из старейших французских домов моды известен в том числе сумками Birkin. Они, по данным Knight Frank, в 2019 году стали самым инвестиционно привлекательным предметом роскоши, продемонстрировав годовой рост цены на 13%. По итогам 2024 года эта консалтинговая компания также проводила исследование, в котором отмечала: «Абсолютная классика — сумка Birkin из черной кожи Togo — на сегодняшний день ценится как никогда раньше при продаже на вторичном рынке». Помимо сумок Hermès также известна своими платками и шляпами. Кроме того, модный дом выпускает одежду, парфюмерию и косметику, товары для дома, для конного спорта и другие. Основной владелец компании — семья Эрмес, миноритарная доля есть также у транснациональной компании LVMH Бернара Арно, крупнейшего в мире производителя предметов роскоши.

От каких объектов еще отказался Hermès

В материалах бухгалтерской отчетности сказано, что в прошлом году французская компания решила отказаться и от офисных площадей в Москве. Речь идет о 289 кв. м, которые она занимала в бизнес-центре в Нижнем Кисельном переулке рядом со станцией метро «Трубная». Договор аренды заканчивался в ноябре-декабре 2024 года, указано в документе. Связаться с собственником объекта РБК не удалось.

Ставка, которую платил Hermès на момент расторжения соглашения, вероятнее всего, была на уровне 40 тыс. руб. за 1 кв. м в год, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Она напоминает, что иностранные компании подписывали долгосрочные договоры аренды, соответственно, о таком размере платежа компания договаривалась три—пять лет назад. В текущей ситуации подобные помещения можно сдать по ставке 50–60 тыс. руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС) и даже выше, полагает собеседник РБК.

Помимо площадей на Кутузовском проспекте и в Нижнем Кисельном переулке французский модный дом годом ранее также покинул ГУМ. Бутик на Красной площади у Hermès работал с 2007 года и постепенно расширялся — на момент расторжения договора он занимал порядка 1,3 тыс. кв. м. Теперь эти площади арендует российский бренд одежды 12 Storeez.

Сколько зарабатывал Hermès в России За год до начала пандемии бизнес в России принес Hermès около 2,7 млрд руб. выручки и 318,6 млн руб. чистой прибыли, следует из доступной бухгалтерской отчетности «Эрмес рус». Меры по борьбе с COVID-19, которые вводились по всему миру в 2020 году и затронули международный туризм, торговлю и логистику, не оказали негативного влияния на доходы компании на российском рынке. Выручка «Эрмес рус» в 2020 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 25,8% (до 3,3 млрд руб.). А в 2021-м рост выручки в годовом выражении составил и вовсе 56%, до 5,2 млрд руб., чистая прибыль компании превысила 1 млрд руб. В 2022 году после решения о приостановке работы магазинов Hermès в России финансовые показатели ожидаемо пошли на спад. Выручка «Эрмес рус» за тот год упала на 70,6%, до 1,5 млрд руб., компания получила убыток 86,7 млн руб. По итогам последнего отчетного периода за 2024 год оборот «Эрмес рус» упал на 50% по сравнению с предыдущим годом — с 47,5 млн до 23,7 млн руб. Чистый убыток за это время уменьшился с 1,8 млрд до 516,7 млн руб. Краткосрочная кредиторская задолженность российской «дочки» французского бренда составила 83,5 млн руб. против 81,1 млн годом ранее.

Какие объекты остаются у модного дома

В Москве Hermès сохранил лишь бутик в Столешниковом переулке: договор аренды по нему будет действовать до конца ноября 2026 года. Здесь бренд занимает 671 кв. м, из которых 572 кв. м приходятся на торговые площади. Пока вопрос о его аренде другими игроками не рассматривается, говорит собеседник РБК на рынке торговой недвижимости. В целом же Столешников переулок продолжает оставаться востребованным у ретейлеров сегмента fashion и ювелирных украшений, напоминает директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина.

Кроме того, компания пока продолжает снимать площади и в Петербурге. Речь идет о помещении площадью 501 кв. м, расположенном на Невском проспекте, 153. Об аренде этого объекта Hermès договорился еще в 2021 году, сообщала газета «Коммерсантъ». Соглашение между сторонами будет действовать до июня 2026 года, говорится в материалах бухгалтерской отчетности.

Что происходит с иностранным люксом в России

После начала специальной военной операции на Украине крупнейшие международные компании, специализирующиеся на производстве и продажах предметов роскоши, приостановили работу в России. Свои бутики закрыли французский модный дом Hermès, затем к нему присоединились концерн LVMH (среди его брендов — Louis Vuitton, Dior, Loro Piana, Givenchy, Céline, Loewe, Bvlgari, Tiffany & Co и другие) и Chanel, а также группа Kering (Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Saint Laurent и др.) и швейцарский часовой дом Richemont.

Ограничения на поставки в Россию товаров люкса вошли и в перечень широких экономических санкций, введенных западными странами в ответ на специальную военную операцию на Украине. ЕС в марте 2022 года запретил ввозить в Россию одежду, обувь, сумки, украшения, часы и другие предметы роскоши дороже €300 за штуку, аналогичный запрет вводили и США (сначала порог стоимости товаров составлял более $1 тыс. за штуку, но затем его снизили до $300).

После ухода международных брендов их место постепенно начали занимать другие компании. Например, в апреле 2023 года в ГУМе на месте бутика Louis Vuitton, у которого закончился контракт, открылся магазин футбольного клуба «Динамо». Там же в конце 2024 года бывшие помещения Chanel снял салон «Хохлома × Алена Ахмадуллина». А бутик Fendi в Столешниковом переулке арендовал производитель бытовой техники Bork.