Hermès и Fendi окончательно закрыли бутики в ГУМе

Итальянский Fendi в 2024 году откажется от аренды последнего магазина в России, а у французского Hermès закончилась аренда бутика в ГУМе. Но в целом люксовые бренды не спешат освобождать помещения, надеясь возобновить работу

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi, два года назад временно закрывшие свои бутики в России, окончательно ушли из московского ГУМа. Договоры аренды на соответствующие магазины у российских «дочек» люксовых компаний (АО «Эрмес Рус» и ООО «Фенди Ру») закончились 31 декабря 2023 года, следует из материалов бухгалтерской отчетности компаний, которые изучил РБК. Продлевать их компании не стали.

В ГУМе подтвердили, что Hermès и Fendi освободили помещения. Там уточнили, что на месте Fendi теперь магазин итальянского модного дома Pinko, а по поводу площадки Hermès еще ведутся переговоры с претендентами, раскрывать детали в ГУМе не стали.

В ноябре прошлого года владелец Bosco di Ciliegi (специализируется на продажах люксовых товаров и управляет московским ГУМом) Михаил Куснирович говорил о трудностях с поиском замены люксовым арендаторам. В частности, он сомневался в способности российских брендов заместить ушедшие.

«Допустим, я готов освободить место Chanel для российского дизайнера. Кто готов взять на себя ответственность, чтобы на первую линию ГУМа прийти и вдолгую, помимо всех маркетплейсов, начать творить свое?» — задавался вопросом Куснирович, добавляя, что для этого необходимо не «одноразово заполнить», а каждый сезон наполнять магазин товарным запасом, обучая продавцов и платя аренду.

В качестве успешного примера он приводил открытие в апреле 2023 года в ГУМе на месте Louis Vuitton, у которого закончился контракт, «дома» футбольного клуба «Динамо». Кроме того, в марте этого года на месте Prada в универмаге появился магазин китайского бренда женской одежды Ellassay.

Как Hermès и Fendi пережили год

Hermès — один из старейших французских домов моды, известный в том числе сумками Birkin. Эти сумки в 2019 году, по данным Knight Frank, стали самым инвестиционно привлекательным предметом роскоши, продемонстрировав годовой рост цены на 13%. А в марте 2024 года жители США подали против Hermès коллективный иск из-за политики компании в отношении сумок Birkin. Поводом, в частности, стало то, что сумку могут приобрести только многолетние клиенты модного дома, имеющие внушительную историю покупок. Истцы считают, что бренд нарушает правила антимонопольного законодательства США. Основным владельцем компании является семья Эрмес, миноритарная доля есть также у Бернара Арно — владельца транснациональной компании LVMH, куда входит в том числе и Fendi.

В 2023 году АО «Эрмес Рус» сократило выручку в 32 раза — с 1,5 млрд руб. годом ранее до 47,5 млн руб., а его чистый убыток увеличился с 86,7 млн до 1,8 млрд руб. В начале 2022 года у компании было три магазина в Москве, которые она временно закрыла после начала специальной военной операции на Украине, а открытие еще одного достроенного магазина в Санкт-Петербурге отложила на неопределенный срок. После закрытия точки в ГУМе у «Эрмес Рус» остаются договоры аренды на бутик в Столешниковом переулке — до 29 ноября 2026 года, в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте — до 30 сентября 2035 года, на Невском проспекте, 153, — до 1 июня 2026 года.

Запрет экспорта в Россию предметов роскоши дороже €300 сделал невозможной работу Hermès в стране, и компании пришлось полностью прекратить поставки, но она намеревается возобновить деятельность, как только ситуация позволит, и надеется на «скорейшее урегулирование сложившейся ситуации», говорится в отчетности ее российской «дочки».

В свою очередь, модный дом Fendi, судя по отчетности российского юрлица, в 2024 году закроет все свои магазины в России. На начало 2023 года у ООО «Фенди Ру» в аренде были точки в трех локациях в Москве и в одной в Петербурге. Но с 1 сентября 2023 года Fendi досрочно расторг договор аренды с ООО «Невский» — эта компания, принадлежащая, согласно данным СПАРК, Бойгару Авсаджанашвили, владеет зданием на Невском проспекте, 152. В самом здании располагается пространство Nevsky 152 concept store (около 2 тыс. кв. м). С 16 сентября 2023 года ООО «Фенди Ру» также досрочно расторгло контракты с ООО «Дача» и «Дача-А». Эти юрлица, по данным системы СПАРК, принадлежат ООО «Столешники», на балансе которого находится помещение в Столешниковом переулке, 11. Вместо Fendi в этом помещении открылся магазин бытовой техники Bork.

Таким образом, на начало 2024 года в аренде у Fendi в России остается только один магазин. Но компания уже направила в ЦУМ уведомление о досрочном расторжении договора аренды с 1 августа 2024 года. В ЦУМе от комментариев отказались.

По итогам 2023 года выручка ООО «Фенди Ру» упала почти в 22 раза — с 803,4 млн руб. годом ранее до 36,7 млн руб. Чистый убыток за год, впрочем, сократился — с 1,5 млрд до 99,1 млн руб. В 2023 году у компании не было продаж, тогда как еще в 2022-м выручка от них составляла 357,8 млн руб.

Выручку Fendi в России, исходя из его отчетности, принес возврат непроданного товара поставщику (как раз на 36,7 млн руб.). Компания сократила практически две трети своего штата — если в конце 2022 года у нее был в России 51 сотрудник, то к концу минувшего года их осталось 18.

Почему брендам невыгодно расторгать аренду

Возможность разрыва договоров аренды с люксовыми брендами, действующих до 2026–2027 годов, может быть ограничена условиями контрактов, говорит директор «Ricci Ритейл» Ольга Яруллина. В частности, такие условия могут включать различные штрафные санкции за досрочное расторжение договора.

При досрочном расторжении договора арендатору, как правило, приходится выплачивать компенсацию в размере 12 месяцев аренды, в случае если до окончания срока контракта останется не менее трех лет, говорит глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Есть также вариант получить скидку до 35% и зафиксировать арендную ставку в рублях, оставаясь при этом на площадке, однако он может стать более затратным, чем досрочное расторжение, говорит эксперт. Тем не менее, продолжает Малахатько, многие люксовые бренды не стремятся освобождать занимаемые помещения, так как рассчитывают рано или поздно возобновить работу в России, а найти другие площади в топовых локациях будет непросто.

В свою очередь, торговым объектам найти замену топовым арендаторам, особенно для площадок большого размера, непросто потому, что российских брендов премиального сегмента не так много, отмечает Малахатько. При этом ставки, которые до 2020 года составляли около €3–5 тыс. в год за квадратный метр, упали в среднем на 30–40% и платятся теперь уже в рублях.

По данным Яруллиной, средняя арендная ставка в ГУМе и ЦУМе составляет около 10–14 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц в зависимости от расположения помещения. Определить среднюю ставку для Столешникова переулка сложно, поскольку нередко собственники, руководствуясь престижностью локации, предлагают ставки, явно превышающие рыночные. Например, были случаи, когда объекты предлагались к аренде со ставкой до 25 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.

Кто занимает площади иностранного люкса

За последний год в люксовом торговом коридоре Москвы (Петровка — Столешников) произошел ряд изменений, говорит директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина. Так, место бутика Cartier в Столешниковом переулке занял магазин женской одежды Lusio, помещение Dior Home — бренд женской одежды Belle You, Fendi — российский бренд бытовой техники Bork, рассказывает она. Кроме того, продолжает Козина, в Берлинском доме на Петровке вместо Vacheron Constantin появился ювелирный дом Cluev, а на площадке Panerai — ювелирный бренд Liza Borzaya.

Аналогичные изменения происходят и в Петербурге. Так, в помещении на Невском проспекте, где располагался бутик Dior, в апреле откроется флагманский магазин сети мультибрендовых магазинов «Дом фарфора», говорит руководитель отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко. На площадях Salvatore Ferragamo открылся европейский бренд одежды премиум-класса Ketroy. Помимо этого, в ближайшем будущем на месте магазина Rolex планируется открытие магазина женского белья Le Journal Intime.