Люксовый комплекс «Времена года» на Кутузовском выставили на торги

Торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте, где раньше работали бутики Сhanel, Dior и Louis Vuitton, выставили на торги. Объект и права требования к нему оценили в 21,7 млрд руб.

Торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве (Фото: АГН «Москва»)

Компания «Кэпитал менеджмент» выставила на продажу торговый центр «Времена года», расположенный на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Российского аукционного дома (РАД) в начале марта.

На торгах планируется реализовать доли «Кэпитал менеджмент» в фирме «Октан плюс альфа», на балансе которой находится сам торговый центр, а также права требования Сбербанка к этой структуре. Их начальная стоимость составит 21,7 млрд руб., следует из информации торговой площадки. Сам аукцион планируется провести 12 марта.

Получить комментарий «Кэпитал менеджмент» не удалось. РБК направил запрос в Сбербанк и во «Времена года».

Торговый центр был построен в 2007 году компаниями «Октан плюс альфа» (на тот момент принадлежала бизнесмену Юрию Тюменцеву), «Марр капитал» семьи экс-сенатора Ралифа Сафина и «Патеро девелопмент». Общая площадь «Времен года» оценивается в 66 тыс. кв. м, а земельного участка под ними — в 2 га. Сам объект считается одним из наиболее известных премиальных торговых комплексов в Москве. До 2022 года там работали бутики крупнейших западных модных домов — Сhanel, Dior, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, среди текущих арендаторов — Rolex, Emporio Armani, 12 Storeez, Ulyana Sergeenko и другие.

«Времена года» неоднократно меняли владельцев. Так, в 2008 году торговый комплекс приобрели канадский девелопер Ivanhoe Cambridge и австрийская инвесткомпания Europolis. На тот момент сумма сделки оценивалась в $500 млн. В 2012 году собственником актива стал фонд Romanov Property Holdings Fund. В то время он находился под управлением структуры, подконтрольной бизнесмену Гагику Адибекяну и основателю «Тройки диалог» Рубену Варданяну. Но впоследствии партнеры приняли решение разделить бизнес, в рамках которого Варданяну отошли офисы, а Адибекяну — торговые комплексы.

С 2020 года «Времена года», по данным системы СПАРК, контролировала люксембургская RВ Property Holdings S.A.R.L,. Но в 2025 году его новым владельцем стала «Кэпитал менеджмент», бенефициаром которой выступает Дмитрий Чурин. Ему также принадлежит 25% в ООО «Русэдвайс», за которой закреплен домен юридической фирмы Rusadvice. Кроме того, Чурин возглавляет компанию «Дематик», которая специализируется на оптовой торговле оборудованием, и «Суффле сурсин рус», которая занимается торговлей сельхозпродукцией. РБК направил запрос в Rusadvice.