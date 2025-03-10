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Люксовый комплекс «Времена года» на Кутузовском выставили на торги

ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте выставили на торги
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте, где раньше работали бутики Сhanel, Dior и Louis Vuitton, выставили на торги. Объект и права требования к нему оценили в 21,7 млрд руб.
Торговый центр &laquo;Времена года&raquo; на Кутузовском проспекте в Москве
Торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве (Фото: АГН «Москва»)

Компания «Кэпитал менеджмент» выставила на продажу торговый центр «Времена года», расположенный на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Российского аукционного дома (РАД) в начале марта.

На торгах планируется реализовать доли «Кэпитал менеджмент» в фирме «Октан плюс альфа», на балансе которой находится сам торговый центр, а также права требования Сбербанка к этой структуре. Их начальная стоимость составит 21,7 млрд руб., следует из информации торговой площадки. Сам аукцион планируется провести 12 марта.

Получить комментарий «Кэпитал менеджмент» не удалось. РБК направил запрос в Сбербанк и во «Времена года».

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Фото:сервис Google Street View

Торговый центр был построен в 2007 году компаниями «Октан плюс альфа» (на тот момент принадлежала бизнесмену Юрию Тюменцеву), «Марр капитал» семьи экс-сенатора Ралифа Сафина и «Патеро девелопмент». Общая площадь «Времен года» оценивается в 66 тыс. кв. м, а земельного участка под ними — в 2 га. Сам объект считается одним из наиболее известных премиальных торговых комплексов в Москве. До 2022 года там работали бутики крупнейших западных модных домов — Сhanel, Dior, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, среди текущих арендаторов — Rolex, Emporio Armani, 12 Storeez, Ulyana Sergeenko и другие.

«Времена года» неоднократно меняли владельцев. Так, в 2008 году торговый комплекс приобрели канадский девелопер Ivanhoe Cambridge и австрийская инвесткомпания Europolis. На тот момент сумма сделки оценивалась в $500 млн. В 2012 году собственником актива стал фонд Romanov Property Holdings Fund. В то время он находился под управлением структуры, подконтрольной бизнесмену Гагику Адибекяну и основателю «Тройки диалог» Рубену Варданяну. Но впоследствии партнеры приняли решение разделить бизнес, в рамках которого Варданяну отошли офисы, а Адибекяну — торговые комплексы.

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С 2020 года «Времена года», по данным системы СПАРК, контролировала люксембургская RВ Property Holdings S.A.R.L,. Но в 2025 году его новым владельцем стала «Кэпитал менеджмент», бенефициаром которой выступает Дмитрий Чурин. Ему также принадлежит 25% в ООО «Русэдвайс», за которой закреплен домен юридической фирмы Rusadvice. Кроме того, Чурин возглавляет компанию «Дематик», которая специализируется на оптовой торговле оборудованием, и «Суффле сурсин рус», которая занимается торговлей сельхозпродукцией. РБК направил запрос в Rusadvice.

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Дарья Молоткова
"Времена года" люкс торговый центр торги
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