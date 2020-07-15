Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июля Общество, 08:28 Азербайджан сообщил об уничтожении еще одного опорного пункта Армении Политика, 08:25 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03 РБК Pro: можно ли снизить зарплаты разработчикам Pro, 08:00 Правозащитники сообщили о задержании около 200 протестующих в Минске Политика, 07:57 Придется попотеть: что ждет рынок фитнес-центров — Bloomberg Pro, 07:56 Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге Политика, 07:23 СМИ узнали о планах вновь перенести шествие «Бессмертного полка» Общество, 07:17 Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии Бизнес, 07:00 В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение Общество, 06:27 Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям Финансы, 06:07 В США назвали причину смерти актрисы Наи Риверы Общество, 06:06 Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии Общество, 05:42 Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов под Прагой Общество, 05:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии

Цена на коллекционные модели Hermès, которые аналитики Knight Frank причисляют к инвестиционным предметам роскоши, упала на 50%. Причиной эксперты назвали невозможность осмотреть товар перед аукционом из-за пандемии
Сумка Hermès Himalaya Birkin
Сумка Hermès Himalaya Birkin (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

За время пандемии коронавируса цена на лимитированные сумки Hermès на аукционах упала более чем на 50%, свидетельствуют данные индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши, который составляет консалтинговая компания Knight Frank. Цены были сравнены с аналогичными данными за четвертый квартал 2019 года.

Причиной падения могла стать невозможность увидеть покупаемые сумки вживую во время ограничений, отмечает директор исследовательской компании Art Market Research Себастьян Дути (данные Art Market Research стали основным источником показателей индекса Knight Frank). «Около 90% коллекционных сумок можно приобрести онлайн, поэтому карантинные меры не помешали клиентам делать покупки. Однако произошел определенный сдвиг в пользу покупателей, которые теперь все больше ожидают того, что в аукционном бизнесе называют «ценой COVID», — отмечает Дути.

Как пример эксперт привел модель Hermès Himalaya Birkin — это самая дорогая в мире сумочка, экземпляры которой регулярно продавались на аукционах более чем за $200 тыс. 1 июня такая сумка была выставлена на срочный аукцион Sotheby's с ожидаемой ценой продажи $85–100 тыс., но так и не нашла покупателя. Как правило, коллекционеры, которые тратят на аксессуар $100 тыс., хотят увидеть его воочию, и тут карантин сыграл отрицательную роль, констатирует Дути.

Мультимиллионеры из России и СНГ стали лидерами по доле средств в кеше
Бизнес
Фото: Monica Schipper / Getty Images

Сумки Hermès были включены в индекс Knight Frank в конце 2019 года и стали самым инвестиционно-привлекательными предметом роскоши, продемонстрировав годовой рост цены на 13%. За десять лет сумки лимитированных коллекций выросли в цене более чем вдвое. Не все изделия взлетают в стоимости, астрономические цены только у нескольких экземпляров, уточняет Knight Frank.

В индекс инвестиционной привлекательности Knight Frank также включает коллекционные виски и вино, автомобили, произведения искусства, драгоценности, мебель и другие предметы роскоши. Цена на коллекционные автомобили во время пандемии, по данным Knight Frank, выросла на 3,3%.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Надежда Федорова
Теги: люкс, предметы роскоши, пандемия
Материалы по теме
Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя
Бизнес
Мультимиллионеры из России и СНГ стали лидерами по доле средств в кеше
Бизнес
Москва вошла в число самых доступных для миллионеров городов мира
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter