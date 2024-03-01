У российских вертолетчиков вскоре истекут все контракты с ООН

У российских авиакомпаний в первом квартале 2024 года завершатся все действующие контракты с дипмиссиями ООН из-за «красного флажка» от ИКАО. Россия могла зарабатывать на этих услугах до $400 млн в год

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Российские авиакомпании (вертолетные операторы) почти лишились всех контрактов с миротворческими и политическими миссиям Организации Объединенных Наций (ООН), рассказали два источника РБК в вертолетной индустрии и один близкий к авиавластям. На текущий момент миссии ООН обслуживает «статистически мало значимое» количество российской техники, отметил один из собеседников. «Почти все российские вертолеты ушли с рынка ООН», — отметил другой.

Эту информацию подтвердила РБК представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российские операторы завершают свою работу по старым контрактам, они покинут рынок ООН в первом квартале 2024 года.

«Проблема непродления контрактов на предоставление российскими компаниями авиатехники для нужд ООН носит системный характер. После утверждения Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) решения о наличии в отношении России «серьезной обеспокоенности в области безопасности полетов» (Significant Safety Concern, SSC) Секретариат ООН, основываясь исключительно на своем собственном толковании SSC, ограничил участие российских компаний в новых конкурсах на поставку авиауслуг в интересах всемирной Организации», — добавила Захарова.

Минтранс совместно с Росавиацией прорабатывает с ИКАО возможность корректировки SSC таким образом, чтобы «обеспокоенность» относилась исключительно к авиасудам с двойной регистрацией, а не ко всей гражданской авиации России, рассказали в МИДе. «Исходим из того, что реализация данной инициативы позволит возобновить участие российских компаний в деятельности ООН. Речь идет об использовании авиационной техники отечественного производства, которая никогда не числилась в иностранных реестрах», — отметила Мария Захарова.

В Минтрансе и Росавиации не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Что такое SSC

Речь идет о так называемом «красном флажке» ИКАО, который призван указать на серьезные проблемы с безопасностью гражданской авиации в России. Организация поставила этот флажок России в сентябре 2022 года; причиной стало нарушение 18-й статьи Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, которая запрещает двойную регистрацию воздушных судов. Согласно этой норме, суда могут быть зарегистрированы только в одном государстве. После введения санкций против российской авиаотрасли в 2022 году в ответ на начало СВО на Украине российские авиакомпании спешно зарегистрировали свои самолеты в России, но суда остались зарегистрированы и в иностранных реестрах (западные лизингодатели, владеющие этими самолетами, не дали согласия на их дерегистрацию). Как пояснял представитель ИКАО Энтони Филбин, «красные флажки» используются для коллективного информирования других стран, а не для того, чтобы наказывать или угрожать государствам, получающим их. Кроме России «красный флажок» есть у Бутана.

Российские авиавласти, напротив, считают, что международные нормы нарушили авиационные власти Бермуд и Ирландии, когда в одностороннем порядке аннулировали выданные ими сертификаты летной годности на самолеты российских компаний. Кроме того, осенью 2023 года Россия подала заявление в совет ИКАО и обвинила страны Запада в нарушении Чикагской конвенции: 37 государств запретили использовать свое воздушное пространство, поставлять самолеты и запчасти, обслуживать авиатехнику в их техцентрах, страховать ее, также они задерживали самолеты российских авиакомпаний за рубежом. Тем самым «государства-ответчики поставили под угрозу безопасность полетов международной гражданской авиации и серьезно подорвали взаимное доверие», сообщал российский МИД.

О каких российских компаниях идет речь

Всего у ООН были заключены контракты на работу 44 российских воздушных судов (22% от всего воздушного парка организации), сообщалось в 2022 году. Речь шла о 41 вертолете (37 вертолетов Ми-8 и четыре Ми-26) и трех самолетах Ан-74.

Крупнейшим российским поставщиком техники и услуг в адрес ООН была российская группа Utair. Уже в ноябре прошлого года ее гендиректор Андрей Мартиросов сообщал, что 30 вертолетов семейства Ми-8/17/171, ранее обслуживающих рынок ООН, были остановлены и направятся на ремонт. Для Utair это треть парка вертолетов типа Ми-17.

Среди других вертолетных операторов, работающих по контрактам с ООН, — авиакомппании «ПАНХ», «Абакан Эир», «Вектор АПК» и «Нижневартовскавиа», сообщил источник РБК в одной из них. По его словам, вместо российских операторов на рынок ООН уже выходят «американские, украинские и прочие компании». В «Нижневартовскавиа» РБК сообщили, что не работают по контрактам с миссией ООН с октября 2022 года, «после одностороннего с их стороны расторжения контрактов». Заместить потерянные объемы работ на российском рынке практически невозможно, отметили в компании.

«Для России это был действительно очень серьезный рынок, доходы от контрактов составляли до $400 млн в год», — утверждает источник РБК в одном из вертолетных операторов.

Возобновление контрактов с ООН он называет маловероятным: «Фактически Россия мало что может сделать. Чикагская конвенция — про суверенитет, а не про авиацию. Устранить фундаментальные замечания невозможно ровно до тех пор, пока не будут выкуплены все воздушные суда. Сейчас выкуплена треть». Претензии ИКАО, по его словам, относятся не к самим воздушным судам, а к авиационным властям страны, которые признаны ненадлежащими. «Пока есть двойные номера, никто на Западе не будет проделывать дифференциации между российской и нероссийской техникой», — заключил он.

РБК направил запрос в «Вертолеты России» (производитель вертолетов) и «Ростех».