В ООН предложили не использовать российские вертолеты для миротворцев

ООН рекомендовала своим сотрудникам не использовать российские вертолеты и самолеты для выполнения миротворческих и политических миссий. Всего у российских компаний арендована пятая часть воздушного флота ООН

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Миротворческим и политическим миссиям ООН рекомендовали «немедленно воздержаться» от выполнения задач с использованием зарегистрированных в России воздушных судов. Об этом говорится в письме представителя ООН Стефана Дюжаррика в ответ на запрос портала PassBlue, который специализируется на освещении связанных с работой этой международной организации тем.

О такой рекомендации РБК также сообщил источник, близкий к группе Utair, которая является крупнейшим российским поставщиком воздушных судов для ООН.

«Это касается как самолетов, так и вертолетов. Хотя мы принимаем смягчающие меры, это событие, очевидно, серьезно влияет на нашу способность реализовывать наши миротворческие и политические миссии», — сообщил Дюжаррик в письме PassBlue.

Всего, по его словам, ООН заключила контракты на работу 44 российских воздушных судов, это 22% от всего воздушного парка организации, куда входит 193 воздушных судна. Российским операторам принадлежит 41 арендованный ООН вертолет (37 вертолетов Ми-8 и четыре Ми-26) и три самолета Ан-74. Эти суда задействованы в поддержке десяти миротворческих и политических миссий ООН. Рекомендация не летать на них действует для миссий организации с 15 сентября и до дальнейшего уведомления.

Рекомендация не использовать российские воздушные суда связана с тем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO), которая входит в структуру ООН, серьезно озабочена безопасностью полетов на российских воздушных судах, пояснил Дюжаррик. 14 сентября эта организация выставила так называемый красный флажок России — предупреждение для других стран о серьезной проблеме с безопасностью полетов (SSC).

Этот значок необязательно указывает на конкретные проблемы с безопасностью у поставщиков аэронавигационного оборудования, воздушных судов или авиакомпаний, а скорее указывает на то, что государство, с точки зрения ICAO, не обеспечивает достаточный контроль за безопасностью согласно ее стандартам, поясняется на сайте организации. Аналогичные проблемы сейчас есть только у Бутана, следует из данных организации.

РБК направил запрос в ООН.

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ICAO — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. СССР присоединился к Чикагской конвенции и вступил в ICAO в 1970 году, а Россия стала его правопреемником в том числе по этому соглашению.

По словам источника РБК, близкого к группе Utair, сложившаяся из-за рекомендации не использовать российские воздушные суда ситуация, в том числе с действующими контрактами ООН, будет обсуждаться в Нью-Йорке. Туда для участия в Генассамблее ООН 21 сентября прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. РБК направил запрос в МИД.

Utair является крупнейшим российским поставщиком услуг для ООН, она оказывает авиационную поддержку миссиям организации более 25 лет по всему миру, сказано в отчетности перевозчика. В частности, для нужд ООН были сертифицированы грузопассажирские самолеты Ан-74.

Так, например, в августе 2021 года Utair осуществляла вывоз сотрудников миротворческих миссий ООН из Афганистана после ухода из страны американских военных. За это авиакомпании выразил благодарность и искреннюю признательность заместитель генерального секретаря ООН Атул Кхаре.

Работа по контрактам с ООН имеет более высокую рентабельность по сравнению с традиционными услугами по перевозке пассажиров, и специализация в этой сфере выгодно отличает Utair от других ведущих российских авиакомпаний, отмечалось в отчетности группы.

РБК также направил запрос в пресс-службу Росавиации, в Минтранс и в группу Utair.

Претензии ICAO к России по поводу безопасности полетов, о которых организация предупреждала еще в июне, связаны с санкциями западных стран и решением перерегистрировать все бывшие в лизинге у российских авиакомпаний суда в российском реестре гражданских воздушных судов. Тогда в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов, сообщала Росавиация. Кроме того, для полетов российских авиакомпаний были закрыты воздушные пространства ЕС, США и ряда других стран. Более 20 российских перевозчиков внесены в так называемый черный список ЕС.

Статья 18 Чикагской конвенции, к которой присоединилась Россия, гласит, что воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности в целом. Россия должна была разобраться с этой проблемой к 14 сентября.