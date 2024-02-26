Институт авиации оценил срок появления истребителя 6-го поколения

ГосНИИАС: боевой самолет шестого поколения может появиться в России к 2050 году

Боевой самолет шестого поколения может появиться в России ближе к 2050 году, сообщил ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Евгений Федосов.

«В настоящее время мы размышляем над концепцией самолета шестого поколения, ведем поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами. Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего», — заявил ученый.

Говоря о проектировании будущих самолетов Федосов предположил, что «идти дальше по логике усложнения — порочная практика». Он также указал, что боевые самолеты из поколения в поколение усложняются и, как следствие, становятся тяжелее. «А чем самолет крупнее и тяжелей, тем он дороже», — заключил академик.

ГосНИИАС — ведущий центр в области разработки бортовых авиационных систем и оборудования. Участвует в создании авиатехники на всех этапах. Основоположник методов моделирования для проектирования автоматических систем любой степени сложности.

«Поколение» — это категория, позволяющая судить о технических характеристиках самолета и периоде, когда он был разработан. Истребители первого поколения появились в 50-х годах прошлого века. Они были дозвуковыми: например, Миг-15. Второе поколение — это конец 50-х-начало 60-х годов. Это уже сверхзвук. К нему можно отнести, например, Миг-19. Признанный лидер третьего поколения — Миг-25. Он появился в 70-е годы

На сегодняшний день Россия имеет на вооружении в основном самолеты четвертого поколения, такие как Як-141, МиГ-29 и Су-27. Вместе с этим на вооружении России стоит и истребитель пятого поколения — Су-57, который также применялся в ходе спецоперации на Украине.

Президент Владимир Путин в декабре сообщил, что Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году. «Основу парка российских авиакомпаний составят Superjet и флагманские МС-21. Эту линейку дополнят региональные Ил-114 и сверхнадежные Ту-214 для полетов на средних дистанциях, а также широкофюзеляжные, такие самолеты как Ил-96-300», — отмечал в январе премьер-министр Михаил Мишустин.