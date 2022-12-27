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«Застрявшие» в России 600 самолетов получили российские сертификаты

Росавиация: порядка 600 самолетов получили российские сертификаты летной годности
Росавиация проинспектировала самолеты, которые ранее были зарегистрированы в иностранных реестрах, на соответствие требованиям безопасности полетов. Порядка 600 бортов получили сертификаты летной годности и могут выполнять полеты
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) завершило основной этап выдачи сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

Всего с сентября до конца года нужно было провести оценку летной годности около 600 самолетов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств и эксплуатируемых отечественными авиакомпаниями. «На сегодня данная работа практически завершена. Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности», — сообщила Росавиация.

Часть самолетов российских авиакомпаний находятся на ремонте или на очередном техническом обслуживании, их соответствие требованиям летной годности оценят позднее. После того как эти суда получат сертификаты летной годности, их можно будет использовать для выполнения полетов.



«В настоящее время количества воздушных судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации авиакомпаниями России безопасных авиаперевозок согласно заявленным полетным программам», — подчеркивает регулятор. «В 2023 году данная работа будет продолжена в плановом порядке», — сообщил РБК представитель Росавиации.

Сертификаты летной годности выдает орган гражданской авиации той страны, где самолет зарегистрирован, без такого документа он не может выполнять полеты.

С 28 февраля Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для самолетов России в качестве ответной меры на начало российской спецоперации на Украине. Аналогичные меры ввели США, Великобритания, Норвегия, Канада и другие страны. Россия ответила на это зеркально, запретив самолетам из 36 стран полеты над своей территорией без специального разрешения.

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Позднее иностранные государства, где были зарегистрированы воздушные суда, используемые российскими авиакомпаниями, начали приостанавливать летные сертификаты бортов, которые были в лизинге российских авиакомпаний. Так, Европейское агентство по безопасности полетов (авиарегулятор Евросоюза, European Union Aviation Safety Agency, EASA) лишило российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС в середине марта; на аналогичные меры пошли Бермудские острова, где были зарегистрированы почти все российские суда, и другие зарубежные страны, где были зарегистрированы используемые российскими перевозчиками самолеты.

В марте же правительство России разрешило в одностороннем порядке расторгнуть договоры лизинга иностранных бортов, зарегистрировать эти воздушные суда в российском реестре и выдавать им сертификаты летной годности. Всего из-за санкций в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов, сообщала Росавиация.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Наталья Демченко Наталья Демченко
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