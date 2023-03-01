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«Вкусно — и точка» построит фабрику игрушек для аналога «Хэппи Мил»

Владелец сети «Вкусно — и точка» запустит фабрику игрушек для детского набора «Кидз Комбо»
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для детского набора «Кидз Комбо», заявил владелец сети. Первые игрушки появятся в наборах этим летом, а героями будут персонажи российских мультфильмов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует запустить собственную фабрику по производству игрушек для детского набора «Кидз Комбо» — аналога «Хэппи Мил» в «Макдоналдс». Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил владелец сети Александр Говор.

«Вкусно — и точка» построит фабрику игрушек для аналога «Хэппи Мил»
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Первые игрушки в детских наборах «Кидз Комбо» появятся во второй половине 2023 года — в июле-августе, рассказал Говор: часть из них будут производиться в России, а часть — поставлять из Китая. Но фабрик, которые смогут полностью покрыть необходимые «Вкусно — и точка» объемы, в России пока нет.

Открыть в России игрушечную фабрику владелец «Вкусно — и точка» планирует через два года. «У меня есть в программе [пункт] открыть свою — может, с какими-то партнерами — фабрику, которая будет полностью изготавливать нам игрушки», — заявил Говор. По его словам, «Вкусно — и точка» уже провела переговоры и достигла договоренности с потенциальными партнерами, но с кем именно, Говор не уточнил.

Что такое «Кидз Комбо»

Детские наборы появились в меню «Вкусно — и точка» с 12 декабря 2022 года сначала в ресторанах сети в Сибири, а с 26 декабря — во всех предприятиях сети.

О намерении запустить аналоги «Хэппи Мил» — детского обеда с игрушкой летом 2022 года говорил гендиректор сети Олег Пароев. Но у компании возникли сложности с заключением договоров франшизы на использование игрушек с героями мультфильмов, которые производились в недружественных странах. Сейчас в наборы «Кидз Комбо» в качестве сюрприза вместо игрушки входит одна из 14 книг издательства CLEVER с головоломками и лабиринтами, которые способствуют развитию памяти, логики и внимания ребенка, отмечали во «Вкусно — и точка».

«Макдоналдс» считается крупнейшим продавцом игрушек в мире за счет продаж «Хэппи Мила». Но после ухода компании из России ее преемник «Вкусно — и точка» вынужден был искать новых поставщиков для своих детских наборов, пояснял Пароев. По его словам, для детских наборов «Вкусно — и точка» необходимо около 2 млн штук игрушек каждый месяц.

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«У нас нет таких игрушечных фабрик, которые могли бы выполнить наши объемы», — заявил Говор РБК. — «Я думаю, что года два надо для того, чтобы построить свою фабрику здесь, в России». Большинство игрушек в наборах «Кидз Комбо», по словам владельца «Вкусно — и точка», будут персонажами российских мультфильмов, среди которых — «Маша и Медведь». «Если раньше [игрушки] были из иностранных мультяшек, то сейчас 90% будет из наших, российских», — отметил он.

В декабре 2022 года Говор рассчитывал, что мягкие игрушки, в том числе из мультсериала «Маша и Медведь», появятся в детских наборах к концу 2023 года.

Как «Макдоналдс» придумал «Хэппи Мил»

В конце 1970-х годов корпорация «Макдоналдс» заметила, что уступает по популярности среди детей сети Burger Chef, которая привлекала маленьких посетителей подарками. Тогда директор по рекламе Боб Бернштейн придумал детский обед «Хэппи Мил» — коробку с ручками в виде фирменных золотых арок, в которой помимо гамбургера, различных игр и комиксов был игрушечный подарок-сюрприз. Именно игрушка стала главной особенностью «Хэппи Мила».

Первое время «Хэппи Мил» продавался в некоторых франчайзинговых ресторанах «Макдоналдс» в США как рекламный товар для привлечения покупателей. Но уже в 1980-х годах «Хэппи Мил» стал постоянным блюдом в меню. Для разработки игрушек «Макдоналдс» сотрудничал с голливудскими студиями и крупными производителями игрушек, такими как Mattel, Muppet Babies и Hot Wheels. Разработкой дизайна и поставками игрушек для детских обедов занималась компания MB Sales, которую позже купил логистический партнер «Макдоналдса» — Havi Logistics.

В 1990-х годах игрушки Beanie Babies, Transformers и Power Rangers Happy Meal стали массовыми хитами в «Хэппи Миле». А в 1996 году «Макдоналдс» заключил десятилетний контракт с компанией Disney на создание игрушек на основе мультфильмов и стал одним из крупнейших дистрибьюторов игрушек в стране. Затем «Макдоналдс» стал крупнейшим дистрибьютором игрушек в мире: в 2021 году компания произвела 1,5 млрд игрушек в год.

В марте 2022 года американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила о временной приостановке работы всех 850 ресторанов в России после начала спецоперации на Украине. В середине мая «Макдоналдс» заявил об окончательном уходе из России и продаже бизнеса Александру Говору, владельцу компании «ГиД», которая по франшизе управляла 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. По условиям сделки новый владелец должен был переименовать рестораны в России, и он перезапустил сеть под брендом «Вкусно — и точка». Первый ресторан «Вкусно — и точка» открылся 12 июня в Москве на месте первого «Макдональдса».

Авторы
Теги
Анна Захарова, Анна Заброда
Вкусно – и точка Макдоналдс деткие игрушки фабрика
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