Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
В Мелитополе у входа в парк Горького взорвался автомобиль Политика, 12:32
Как привлечь нужную вам аудиторию: инструменты, каналы, кейсы РБК и МТС, 12:29
«Вкусно – и точка» назвала дату появления аналога «Хэппи Мил» Бизнес, 12:26
МВД Москвы проверит на экстремизм слова Красовского об украинских детях Политика, 12:23
Почему никель, палладий, медь и кобальт — ключевые металлы экономики РБК и Норникель, 12:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:13
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Комитет конгресса рекомендовал запретить Трампу участвовать в выборах Политика, 12:12
Когда очередной кредит потопит бизнес. Наводим порядок в финансах Pro, 12:08
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 12:02
В Лондоне 200 человек госпитализировали с рождественской вечеринки Общество, 11:57
Власти назвали даты старта продаж электромобилей «Москвич 3е» Авто, 11:54
Танцевальная пара Худайбердиева — Базин впервые выиграла чемпионат России Спорт, 11:48
Путь руды: как металлы добираются до потребителей РБК и Норникель, 11:47
Бизнес ,  
0 

«Вкусно – и точка» назвала дату появления аналога «Хэппи Мил»

«Вкусно – и точка»: аналог «Хэппи Мил» появится по всей России с 26 декабря
В ресторанах во всех регионах страны наборы появятся до Нового года. Вместо игрушек, с которыми у «Вкусно и точка» возникли проблемы, в них будут книги
Фото: пресс-служба «Вкусно — и точка»
Фото: пресс-служба «Вкусно — и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщила, что детские наборы «Кидз Комбо» с 26 декабря появятся во всех ресторанах компании, сообщение поступило в РБК.

«Вкусно — и точка» анонсировала запуск «Кидз Комбо» 12 декабря. Сначала детские наборы были доступны для заказа в предприятиях сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске.

В Кидз Комбо вошли наггетсы, сырные снеки, классические бургеры и салат. «В утренние часы вместо бургеров и стартеров в детском меню представлены блинчики и тосты. В наборах также доступен напиток на выбор: яблочный или апельсиновый сок, молочный коктейль или другие прохладительные напитки из основного меню. Компания стремится к увеличению доли фруктовых и овощных продуктов в рамках детского меню, поэтому в состав Кидз Комбо также включены морковные палочки и яблочные дольки, а также фруктовое пюре», — сообщили в компании.

Вместо игрушек, которые были в наборах «Хэппи Мил» от McDonald's, в «Кидз Комбо» вошли 14 детских книг с головоломками и лабиринтами «для развития памяти, логики, внимания и даже пространственного мышления». «При покупке детского набора гости смогут выбрать одну книгу, а со временем — собрать целую коллекцию», — говорится в сообщении.

Летом в интервью телеканалу РБК гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказывал, что у компании возникли проблемы с договорами «на франшизу мультипликационных героев» для игрушек из детских наборов. Многие из них — герои фильмов из «недружественных» стран, и их правообладатели не проявляют желания сотрудничать с российской компанией.

В декабре владелец сети Александр Говор пообещал, что в детских наборах «Кидз Комбо» к концу 2023 года появятся мягкие игрушки, в том числе из мультсериала «Маша и Медведь», но пока есть проблемы с их поставщиками. «Искали новых партнеров в России, пока не смогли это сделать. Искали в Китае, но там проблемы с логистикой. К концу 2023 года надеемся, что игрушки появятся», — уточнил владелец сети.

Читайте на РБК Pro
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков
Москвичи в отличие от Питера не просят скидки: как «захватить» столицу
Бум дел по неуплате налогов: с какими вопросами компании идут к юристам
Может ли криптобиржа Binance последовать на дно вслед за FTX
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Анна Захарова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
«Вкусно – и точка» Макдоналдс деткие игрушки
Материалы по теме
Торгпред допустил открытие «Вкусно — и точка» в Абхазии в 2023 году
Бизнес
Гендиректор «Вкусно — и точка» назвал сроки появления аналога «Биг Мака»
Бизнес
«Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве и Петербурге
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter