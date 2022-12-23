«Вкусно – и точка» назвала дату появления аналога «Хэппи Мил»

В ресторанах во всех регионах страны наборы появятся до Нового года. Вместо игрушек, с которыми у «Вкусно и точка» возникли проблемы, в них будут книги

Фото: пресс-служба «Вкусно — и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщила, что детские наборы «Кидз Комбо» с 26 декабря появятся во всех ресторанах компании, сообщение поступило в РБК.

«Вкусно — и точка» анонсировала запуск «Кидз Комбо» 12 декабря. Сначала детские наборы были доступны для заказа в предприятиях сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске.

В Кидз Комбо вошли наггетсы, сырные снеки, классические бургеры и салат. «В утренние часы вместо бургеров и стартеров в детском меню представлены блинчики и тосты. В наборах также доступен напиток на выбор: яблочный или апельсиновый сок, молочный коктейль или другие прохладительные напитки из основного меню. Компания стремится к увеличению доли фруктовых и овощных продуктов в рамках детского меню, поэтому в состав Кидз Комбо также включены морковные палочки и яблочные дольки, а также фруктовое пюре», — сообщили в компании.

Вместо игрушек, которые были в наборах «Хэппи Мил» от McDonald's, в «Кидз Комбо» вошли 14 детских книг с головоломками и лабиринтами «для развития памяти, логики, внимания и даже пространственного мышления». «При покупке детского набора гости смогут выбрать одну книгу, а со временем — собрать целую коллекцию», — говорится в сообщении.

Летом в интервью телеканалу РБК гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказывал, что у компании возникли проблемы с договорами «на франшизу мультипликационных героев» для игрушек из детских наборов. Многие из них — герои фильмов из «недружественных» стран, и их правообладатели не проявляют желания сотрудничать с российской компанией.

В декабре владелец сети Александр Говор пообещал, что в детских наборах «Кидз Комбо» к концу 2023 года появятся мягкие игрушки, в том числе из мультсериала «Маша и Медведь», но пока есть проблемы с их поставщиками. «Искали новых партнеров в России, пока не смогли это сделать. Искали в Китае, но там проблемы с логистикой. К концу 2023 года надеемся, что игрушки появятся», — уточнил владелец сети.