Логистический партнер McDonald’s уйдет из России

После закрытия «Макдоналдса» в России о реорганизации бизнеса задумался и его главный логистический партнер — американская компания Havi, обеспечивавшая поставку продуктов в рестораны. Один из сценариев — передача менеджменту

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Специализирующаяся на логистике продуктов питания компания Havi Logistics ищет, кому передать свой бизнес в России, рассказал источник РБК, знакомый с ходом переговоров. Компания прорабатывает варианты локализации, один из которых — передача активов российскому менеджменту, рассказывает другой собеседник РБК среди поставщиков продуктов питания.

Havi Logistics известна в первую очередь как логистический партнер сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Бизнес компании шире, чем просто снабжение популярной сети фастфуда продовольствием: она предоставляет полный спектр услуг по интеграции цепочки поставок, в том числе планирование спроса и предложения, услуги по маркетингу и бизнес-аналитике, а также услуги по упаковке.

РБК направил запрос в глобальный офис Havi.

За что отвечает партнер McDonald's

История бизнеса Havi началась в 1974 году, когда Тед Перлман и Боб Рок договорились об организации поставок продовольствия для ресторанов американской корпорации McDonald's в Чикаго. В 1976 году партнеры основали корпорацию Havi (название происходит от имен жен основателей — Харриетт и Вивиан). В 1986 году Перлман и Рок продали Havi компании Staley-Continental, а два года спустя Перлман выкупил ее обратно.

Со временем бизнес Havi стал международным и охватил страны в Северной Америке, Азии, Европе и Латинской Америке. В 2002 году Havi приобрела европейского логистического оператора Alpha Management, куда входила в том числе компания WLS — эксклюзивный поставщик ресторанов «Макдоналдс» в Германии с 1981 года, а также ее дочерние компании в других странах Европы. WLS обеспечивала доставку продуктов до распределительных центров в Германии, а в 1988 году рядом с одним из центров появились пекарня промышленного размера и мясоперерабатывающий завод — это позволило оптимизировать логистику, сократить транспортные расходы и воздействие на окружающую среду.

Сегодня Havi Logistics работает более чем в 45 странах. В группу входит также подразделение по упаковке, основанное на базе компании Perseco, которая с 1975 года занималась поставками для ресторанов «Макдоналдс» в США. Чтобы уменьшить устойчивое воздействие на окружающую среду и добиться к 2050 году нулевых выбросов, Havi, в частности, обеспечивает в ресторанах «Макдоналдс» операции «от сбора использованного кулинарного масла и картона до производства биодизельного топлива из отходов в Европе».

Еще одно направление, по которому Havi сотрудничает с McDonald's, — маркетинговые услуги. В 1990 году Havi купила компанию MB Sales, которая занималась разработкой дизайна и поставками игрушек для детских обедов «Хэппи Мил», — после этого группа стала управлять продвижением и промоакциями в США, связанными с «Хэппи Милом».

Зачем McDonald's ввел в меню «Хэппи Мил» В конце 1970-х годов корпорация McDonald's заметила, что уступает по популярности среди детей сети Burger Chef, которая привлекала маленьких посетителей подарками. Исправить это McDonald's поручил директору по рекламе Бобу Бернштейну. Тогда Бернштейн и его команда придумали для детских обедов коробку с ручками в виде фирменных золотых арок, на которой были пазлы, загадки, игры и комиксы, чтобы занять детей во время еды. Внутри коробки были гамбургер, картошка фри, пачка печенья и подарок-сюрприз, который стал главной особенностью «Хэппи Мила». Вначале «Хэппи Мил» стали продавать в некоторых франчайзинговых ресторанах McDonald's в США в качестве рекламного товара. В 1980-х годах «Хэппи Мил» превратился из рекламного продукта в постоянное блюдо в меню. Для разработки игрушек McDonald's сотрудничал с голливудскими студиями и крупными производителями игрушек, такими как Mattel (MAT), Muppet Babies и Hot Wheels. В 1990-х годах игрушки Beanie Babies, Transformers и Power Rangers Happy Meal стали массовыми хитами в «Хэппи Миле». А в 1996 году McDonald's заключил десятилетний контракт с компанией Disney на создание игрушек на основе их мультфильмов и стал одним из крупнейших дистрибьюторов игрушек в стране.

Что будет с бизнесом Havi в России

В России Havi представляло основанное в 2003 году ООО «Рулог» (его учредитель, согласно данным ЕГРЮЛ, — зарегистрированная в Германии Havi Global Logistics GmbH). Гендиректором российского юрлица компании является гражданин России Кристиан Новак.

Havi Logistics предоставляла услуги международным брендам, среди которых был не только «Макдоналдс», но также IKEA и компании энергетического и нефтегазового сектора — British Petroleum (BP), Equinor (бывшая Statoil), OMV. По состоянию на 2015 год (последние доступные данные) у компании в России было более десяти распределительных центров, в том числе в Москве, Петербурге, Казани, Калининграде, Новосибирской области. Они обеспечивали закупку, хранение, обработку и доставку продукции в 518 ресторанов «Макдоналдс» более чем в 50 российских городах (речь идет обо всех открытых на тот момент ресторанах американской сети в России). По данным СПАРК, выручка «Рулог» в 2021 году составила 70 млрд руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, «Макдоналдс» объявил о временной приостановке работы своих 850 ресторанов в России. 16 мая компания объявила об уходе и продаже бизнеса в России. Владельцем бизнеса стал Александр Говор, который ранее по франшизе управлял 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. 12 июня бывшая сеть ресторанов «Макдоналдс» открылась в Москве под новым названием «Вкусно — и точка». По состоянию на конец сентября 2022 года под брендом «Вкусно — и точка» открылись более 800 бывших ресторанов «Макдоналдс». Сообщалось, что «Вкусно — и точка» планирует открыть все 850 ресторанов сети в России до конца года.

Шведская IKEA в марте также приостановила работу своих магазинов в России на фоне спецоперации на Украине. В конце февраля британская нефтегазовая компания British Petroleum объявила о продаже своей доли в «Роснефти», а норвежская нефтегазовая компания Equinor заявила о выходе из российских проектов, включающих партнерство с «Роснефтью».

На российском рынке логистики «Рулог» — это небольшая компания, но она являлась важным партнером для «Макдоналдса» в России, так как была глубоко интегрирована в бизнес-процессы компании, отмечает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. «Они взаимосвязаны логистически, у них есть разработанный план и график поставок с необходимыми объемами и температурным режимом, это целый живой организм», — поясняет Востриков. Помимо логистики компания занималась выпуском стаканчиков и поставкой одноразовой посуды для «Макдоналдса». Помимо «Макдоналдса» у «Рулога» был контракт на перевозку готовой еды с «Ашаном» и несколькими клиентами в сегменте HoReCa, добавляет собеседник РБК. По его словам, больше всего этот бизнес должен интересовать «Вкусно — и точка» в качестве структуры обеспечения.

В пресс-службе «Вкусно — и точка», в свою очередь, ответили, что продолжают работать с компанией «Рулог» как правопреемники «Макдоналдса». РБК направил запрос в «Ашан».