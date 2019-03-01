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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Бизнес ,  
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Главе РФПИ предложили стать медиатором по делу Калви
Главе РФПИ Кириллу Дмитриеву предложили стать медиатором в конфликте партнера Baring Vostok Майкла Калви и совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна. В 2017 году Дмитриев помог договориться о мировой «Роснефти» и «Системе»
Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Гендиректору Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву предложили стать медиатором между конфликтующими акционерами банка «Восточный» — фондом Baring Vostok (владеет 51,62%) и Артемом Аветисяном (32,02%). Об этом РБК рассказали два знакомых Дмитриева и подтвердил источник, знакомый с менеджерами Baring Vostok.

Взять на себя функцию медиатора Дмитриеву предложила одна из сторон конфликта, сказал один из источников РБК, не назвав инициатора.

В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых человек, которых обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». В четверг, 28 февраля, Мосгорсуд отклонил апелляцию Калви и оставил его под стражей. Бизнесмен объяснил свое преследование корпоративным конфликтом с Аветисяном и его партнером Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% банка, по его заявлению было возбуждено уголовное дело против Калви), которые, по его мнению, пытаются заставить Baring Vostok отказаться от претензий в Лондонском международном арбитраже (истцы требуют от компании Аветисяна около 17,5 млрд руб.) и согласиться на меньшее размывание их доли в банке «Восточный» в результате запланированной допэмиссии на 5 млрд руб.

Дмитриев отказался от комментариев через пресс-службу РФПИ, также поступил представитель Baring Vostok. РБК направил вопросы Юсупову, с Аветисяном связаться не удалось.

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Статус медиатора в корпоративном споре регулируется либерально — устными или письменными договоренностями между участниками конфликта, сказал РБК партнер Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев. По требованию сторон конфликта медиатор также может подпиcать NDA — соглашение о конфиденциальности, если в ходе поиска компромисса раскрываются сведения, содержащие коммерческую тайну, а также участвовать в согласительных совещаниях, поясняет Савельев. Медиатор не принимает решений сам, но может предложить варианты мирового соглашения, основная его задача — подвести стороны к решению конфликта, которое устроило бы всех, отметил юрист.

Дмитриев практически с первого дня ареста топ-менеджеров Baring Vostok взял на себя основную роль в переговорах по этому делу, сказал один из собеседников РБК. 15 февраля, когда стало известно о задержании Калви, глава РФПИ заявил о готовности дать личное поручительство за него. А через неделю Дмитриев направил ходатайство в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет с предложением перевести основателя Baring Vostok и трех топ-менеджеров фонда под домашний арест. «Поручаюсь, что Калви Майкл Джон, Иван Зюзин, Ваган Агбарян и Филипп Дельпаль будут соблюдать условия избранной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», — говорилось в его ходатайстве.

Baring и РФПИ были соинвесторами в трех проектах наряду с другими инвесторами — в сети кинотеатров «Каро фильм» (в 2012 году приобрели контрольный пакет и гарантировали инвестпрограмму на $100 млн), месторождениях по добыче коксующего угля на Чукотке Tigers Realm Coal (2013 год, объем инвестиций — $48 млн) и аэропорту Пулково (в 2017 году купили 25% за $200 млн).

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У главы РФПИ хорошие отношения не только с менеджерами Baring Vostok, но и со второй стороной конфликта — Артемом Аветисяном, добавил его знакомый. РФПИ еще в 2011 году подписал меморандум о взаимопонимании с Агентством стратегических инициатив (АСИ, Аветисян — директор направления «Новый бизнес» АСИ), а с 2012 года они совместно проводят визиты ведущих мировых инвестиционных фондов в российские регионы.

Дмитриев не ограничился личным поручительством, «он делает все, чтобы конфликт разрешился», сказал один из собеседников, отказавшись от деталей.

РФПИ, основная задача которого привлекать иностранные инвестиции в Россию, не первый раз выступает медиатором в крупных спорах. Так, в конце 2017 года при посредничестве фонда было заключено мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Нефтяная компания требовала от АФК компенсировать около 300 млрд руб. убытков из-за реорганизации и дивидендов «Башнефти» («Система» контролировала эту компанию в 2009–2014 годах, а в октябре 2016 года актив перешел «Роснефти»), но в ходе мировой сумма была снижена втрое — до 100 млрд руб. При помощи РФПИ компания Евтушенкова также привлекла кредит Газпромбанка для выплаты части этой суммы.

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Это мировое соглашение было заключено на следующий день после встречи президента Владимира Путина с крупнейшими российскими бизнесменами. В ходе этой встречи Путин заявил заявил: «Надо расходиться» — иначе Евтушенков и глава «Роснефти» Игорь Сечин «не успеют сесть и договориться», рассказывал РБК один из участников мероприятия.

Но дело Калви — не только спор акционеров банка «Восточный», мировой их конфликт уже закончиться не может: дело расследуют ФСБ и Следственный комитет. По данным Bloomberg, на закрытой встрече, которая состоялась на прошлой неделе, в ответ на слова о том, что это дело может навредить российскому инвестиционному климату, президент Владимир Путин сказал, что мнения следователей по данному вопросу не стоит игнорировать, и заявил, что содержание под стражей «иногда оправданно в экономических делах». Президент лишь «констатировал факты» и не высказывал «никаких своих предпочтений», прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Авторы: Тимофей Дзядко, Наталья Галимова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Кирилл Дмитриев, РФПИ
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