Главе РФПИ предложили стать медиатором по делу Калви

Статус медиатора в корпоративном споре регулируется либерально — устными или письменными договоренностями между участниками конфликта, сказал РБК партнер Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев. По требованию сторон конфликта медиатор также может подпиcать NDA — соглашение о конфиденциальности, если в ходе поиска компромисса раскрываются сведения, содержащие коммерческую тайну, а также участвовать в согласительных совещаниях, поясняет Савельев. Медиатор не принимает решений сам, но может предложить варианты мирового соглашения, основная его задача — подвести стороны к решению конфликта, которое устроило бы всех, отметил юрист.

Дмитриев практически с первого дня ареста топ-менеджеров Baring Vostok взял на себя основную роль в переговорах по этому делу, сказал один из собеседников РБК. 15 февраля, когда стало известно о задержании Калви, глава РФПИ заявил о готовности дать личное поручительство за него. А через неделю Дмитриев направил ходатайство в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет с предложением перевести основателя Baring Vostok и трех топ-менеджеров фонда под домашний арест. «Поручаюсь, что Калви Майкл Джон, Иван Зюзин, Ваган Агбарян и Филипп Дельпаль будут соблюдать условия избранной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», — говорилось в его ходатайстве.

Baring и РФПИ были соинвесторами в трех проектах наряду с другими инвесторами — в сети кинотеатров «Каро фильм» (в 2012 году приобрели контрольный пакет и гарантировали инвестпрограмму на $100 млн), месторождениях по добыче коксующего угля на Чукотке Tigers Realm Coal (2013 год, объем инвестиций — $48 млн) и аэропорту Пулково (в 2017 году купили 25% за $200 млн).

У главы РФПИ хорошие отношения не только с менеджерами Baring Vostok, но и со второй стороной конфликта — Артемом Аветисяном, добавил его знакомый. РФПИ еще в 2011 году подписал меморандум о взаимопонимании с Агентством стратегических инициатив (АСИ, Аветисян — директор направления «Новый бизнес» АСИ), а с 2012 года они совместно проводят визиты ведущих мировых инвестиционных фондов в российские регионы.

Дмитриев не ограничился личным поручительством, «он делает все, чтобы конфликт разрешился», сказал один из собеседников, отказавшись от деталей.

РФПИ, основная задача которого привлекать иностранные инвестиции в Россию, не первый раз выступает медиатором в крупных спорах. Так, в конце 2017 года при посредничестве фонда было заключено мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Нефтяная компания требовала от АФК компенсировать около 300 млрд руб. убытков из-за реорганизации и дивидендов «Башнефти» («Система» контролировала эту компанию в 2009–2014 годах, а в октябре 2016 года актив перешел «Роснефти»), но в ходе мировой сумма была снижена втрое — до 100 млрд руб. При помощи РФПИ компания Евтушенкова также привлекла кредит Газпромбанка для выплаты части этой суммы.

Это мировое соглашение было заключено на следующий день после встречи президента Владимира Путина с крупнейшими российскими бизнесменами. В ходе этой встречи Путин заявил заявил: «Надо расходиться» — иначе Евтушенков и глава «Роснефти» Игорь Сечин «не успеют сесть и договориться», рассказывал РБК один из участников мероприятия.

Но дело Калви — не только спор акционеров банка «Восточный», мировой их конфликт уже закончиться не может: дело расследуют ФСБ и Следственный комитет. По данным Bloomberg, на закрытой встрече, которая состоялась на прошлой неделе, в ответ на слова о том, что это дело может навредить российскому инвестиционному климату, президент Владимир Путин сказал, что мнения следователей по данному вопросу не стоит игнорировать, и заявил, что содержание под стражей «иногда оправданно в экономических делах». Президент лишь «констатировал факты» и не высказывал «никаких своих предпочтений», прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.