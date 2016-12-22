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Суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы»
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Суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы»
Бизнес, 26 дек, 14:06
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Суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы»
АФК «Система» и ее дочерняя структура «Система-Инвест» возместят «Башнефти» убытки в размере 100 млрд руб., постановил башкирский арбитраж
Фото: Никита Попов / РБК

Арбитражный суд Республики Башкортостан утвердил мировое соглашение между «Роснефтью», «Башнефтью», республиканским правительством и АФК «Система» в споре о реорганизации «Башнефти», передает ТАСС. Решение огласила судья Ирина Нурисламова.

Согласно соглашению АФК «Система» обязуется выплатить «Башнефти» 80 млрд руб., а компания «Система-Инвест» — 20 млрд руб.

«В течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего мирового соглашения стороны составят и передадут службе судебных приставов совместное заявление о снятии ограничений, установленных в целях обеспечения [иска]», — приводит агентство слова судьи.

Представитель «Роснефти» пояснил РБК, что по условиям мирового соглашения АФК «Система» приняла на себя в том числе и обязательство по урегулированию споров по искам миноритарных акционеров «Системы» к «Роснефти». «Роснефть» ожидает, что указанное обязательство, равно как и иные обязательства АФК, зафиксированные в мировом соглашении, будут выполнены», — добавил он.

Мировое соглашение было согласовано в минувшую пятницу, 22 декабря. В «Роснефти» заявили, что «Система» возместит убытки при содействии Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка, расчеты должны быть завершены до 30 марта будущего года.

За день до этого в ходе встречи с бизнесменами в Кремле Владимир Путин заявил: «Надо расходиться», иначе главы двух компаний Владимир Евтушенков и Игорь Сечин «не успеют сесть и договориться», рассказал РБК один из участников мероприятия.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал РБК, что достичь соглашения удалось отчасти благодаря «корректному и весомому вкладу президента». Леонтьев пояснил, что мировое соглашение базируется на предложении, которое Сечин сделал Евтушенкову несколько месяцев назад.

Первый иск к «Системе» об убытках, возникших в ходе реорганизации «Башнефти» в 2014 году, «Роснефть» подала в мае, требования компании достигли 170,6 млрд руб. Башкирский суд этот иск удовлетворил, но снизил сумму компенсации до 136,3 млрд руб. Апелляционный суд Челябинска в декабре оставил решение без изменений.

7 декабря «Роснефть» и «Башнефть» подали новый иск к «Системе» и дочерней «Системе-Инвест». Компании требовали компенсировать 131,6 млрд руб. убытков. В «Роснефти» пояснили, что это сумма дивидендов, которые компании-ответчики вывели из «Башнефти» в период с 2009 по 2014 год (за вычетом налогов). ​Евтушенков назвал новый иск «Роснефти» «акцией устрашения».

Авторы: Андрей Гатинский, Алина Фадеева.
Теги: «Башнефть» , АФК «Система» , «Роснефть» , мировое соглашение
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