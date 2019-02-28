Суд оставил основателя Baring Vostok Майкла Калви под стражей

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Мосгорсуд оставил под стражей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви. Такое решение приняла судья Ольга Александрова, передает корреспондент РБК.

Baring Vostok владеет долей в банке «Восточный». В 2017 году одним из должников учреждения было Первое коллекторское бюро (ПКБ) — по версии следствия, также подконтрольное Калви. СКР считает, что Калви вместе с партнерами убедил других акционеров банка принять у ПКБ акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Долг составлял 2,5 млрд руб., акции были оценены в 3 млрд руб. При этом в действительности их стоимость, как полагает следствие, составляла не более 600 тыс. — то есть, она была завышена в 5 тыс. раз.​

В деле, помимо Калви, фигурируют еще пять человек, в том числе партнеры Baring Capital, руководитель «ПКБ» Максим Владимиров и бывший гендиректор «Восточного» Алексей Кордичев, признавший вину. Калви объяснял свое преследование корпоративным конфликтом с другой группой акционеров банка во главе с Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. По словам Калви, в 2018 году руководство Baring заподозрило их в сомнительных сделках, которые совпали по времени со слиянием «Восточного» и банка «Юниаструм». Baring Capital инициировал разбирательство в Лондонском международном арбитраже.

Доводы следствия не позволяют сделать вывод о причастности Калви к преступлениям; обвинение следствия строится в основном на показаниях Юсупова, который был признан потерпевшим по делу уже после ареста большинства обвняемых, указал на заседании адвокат Калви Дмитрий Клеточкин. Говоря о завышении цены акций, следствие ссылается на оценку люксембургской адвокатской коллегии, которая целиком строится на допущениях, подчеркнул адвокат. Защита также указывала на экономический характер дела — тогда как, согласно УПК, обвиняемые в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности не могут быть арестованы.

«Я не хочу и не буду бегать. Шерзод Юсупов оговорил меня, потому что мы инициировали процесс против них в лондонском арбитражном суде», — заявил сам Калви, выступая в прениях. Он также подробно изложил суть претензий Baring Vostok к Юсупову и Аветисяну. «Я невиновен и не совершал никогда никаких преступлений. Наоборот, наш фонд неоднократно спасал «Восточный», — подытожил Калви.