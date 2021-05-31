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Политика ,  

Кремль ответил на жалобы бизнесменов на стоимость участия в ПМЭФ

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) должен быть площадкой для работы представителей экономического сообщества, которые и определяют «приемлемые» для них условия участия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мероприятием для чиновников ПМЭФ быть не должен, это мероприятие экономическое. Бизнес самым активным образом в нем участвует», — сказал он, отвечая на вопрос о высокой плате за участие в форуме.

По его мнению, это дело самого бизнеса — считать условия оплаты участия в форуме «подъемными» или «неприемлемыми». Он также рекомендовал обратиться за разъяснением порядка образования цен в Росконгресс и к организаторам форума.

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<p>Владимир Путин</p>

Ранее основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова заявила, что ее пригласили в качестве спикера на ПМЭФ на выступление. При этом ее попросили заплатить за участие 960 тыс. руб. Татулова на таких условиях выступать отказалась. «Очень прошу вас удалить его [свое фото из программы форума] с сайта или перечеркнуть с надписью «нищеброд» и фразой «этот спикер не согласился оплатить 900 тысяч рублей за выступление», — написала она.

Ранее в фонде «Росконгресс» сообщили «Коммерсантъ FM», что цены на форум в 2021 году были повышены из-за санитарных мер. Так, в допандемийном 2019 году стандартный билет стоил 350 тыс. руб., а в 2021-м за стандартный просят 840 тыс. руб. и 960 тыс. руб. — за премиальный.

Шестнадцатого марта 2021 года представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что ПМЭФ-2021 пройдет 2–5 июня в очном формате в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 году форум отменили из-за пандемии коронавируса.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости


В пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин. В числе участников ПМЭФ-2021 заявлены глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне, президент немецкого конгломерата Siemens Energy AG Кристиан Брух, директор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, президент «Huawei Евразия» Чжоу Дэниель.

На сайте организаторов уточняется, что представленные абонементы не включают право посещения пленарного заседания с президентом России, а доступ к нему будет предоставляться по приглашению. Также участникам необходимо пройти обязательное ПЦР-тестирование в одном из специализированных центров форума.

новости ПМЭФ Санкт-Петербург Дмитрий Песков
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