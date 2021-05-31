Кремль ответил на жалобы бизнесменов на стоимость участия в ПМЭФ

Фото: Олег Яковлев / РБК

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) должен быть площадкой для работы представителей экономического сообщества, которые и определяют «приемлемые» для них условия участия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мероприятием для чиновников ПМЭФ быть не должен, это мероприятие экономическое. Бизнес самым активным образом в нем участвует», — сказал он, отвечая на вопрос о высокой плате за участие в форуме.

По его мнению, это дело самого бизнеса — считать условия оплаты участия в форуме «подъемными» или «неприемлемыми». Он также рекомендовал обратиться за разъяснением порядка образования цен в Росконгресс и к организаторам форума.

Ранее основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова заявила, что ее пригласили в качестве спикера на ПМЭФ на выступление. При этом ее попросили заплатить за участие 960 тыс. руб. Татулова на таких условиях выступать отказалась. «Очень прошу вас удалить его [свое фото из программы форума] с сайта или перечеркнуть с надписью «нищеброд» и фразой «этот спикер не согласился оплатить 900 тысяч рублей за выступление», — написала она.