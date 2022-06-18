На ПМЭФ заключили соглашений на ₽5,6 трлн

Этот итог предварительный, по окончании последнего дня форума сумма будет выше, отметили организаторы. В ПМЭФ-2022 поучаствовали 14 тыс. человек — немногим больше, чем в прошлом году

Фото: Гавриил Григоров / фотохост-агентство ТАСС

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) к 18 июня подписано 691 соглашение на сумму 5,6 трлн руб, сообщили организаторы.

«Сумма по итогам определенно будет выше», — добавили в оргкомитете.

Участие в форуме приняли 14 тыс. человек из 131 страны. Советник президента России Антон Кобяков, подводя предварительные итоги ПМЭФ-2022, отметил, что организаторы планируют «наращивать допандемийный уровень участия».

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года, а с 2006 года — при участии президента России. Это площадка для поиска и развития деловых контактов. Организатор форума — фонд «Росконгресс». На сессиях по различным темам (экономическое сотрудничество, энергетика, образование, наука и технологии и другим) в рамках ПМЭФа выступают главы государств и правительств, руководители международных организаций и крупных компаний.

В прошлом году форум проходил в начале июня, его посетили 13 тыс. участников. Сделок было заключено около 800, их общая сумма составила 3,8 трлн руб.

В этом году ПМЭФ проходит 15-18 июня в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.