Оргкомитет ПМЭФ-2025 объявил о подорожании билетов до ₽1,2 млн

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С 17 марта 2025 года цена участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) увеличится с 990 тыс. до 1,2 млн руб. Об этом говорится на официальном сайте форума. Организаторы уточнили, что скидки на участие не предусмотрены.

Пакет «Участник», который можно приобрести за эту сумму, включает в себя доступ ко всем мероприятиям деловой и культурной программы, за исключением пленарного заседания и событий по специальному приглашению. Также предусмотрено посещение зон делового общения с определенными ограничениями и информационная поддержка.

ПМЭФ-2025 пройдет 18–21 июня в Санкт-Петербурге.

По словам советника президента России Антона Кобякова, ПМЭФ-2025 пройдет в условиях серьезных вызовов для мировой экономики, включая цифровизацию и борьбу с климатическими изменениями. Советник президента подчеркнул, что мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения этих тем и выработки практических решений.

«Успех ПМЭФ-2024 был впечатляющим: участие в нем приняли 21,8 тыс. человек из 139 стран и территорий, заключены 1073 соглашения на сумму свыше 6,4 трлн руб.», — отметил Кобяков.

Он выразил уверенность, что ПМЭФ-2025 станет основным инструментом для разработки стратегий, которые позволят адаптировать глобальную экономику к новым условиям.